INSS fecha agências no Carnaval; saiba como pedir benefícios

São Paulo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai manter as agências fechadas no Carnaval. Não haverá atendimento presencial na segunda-feira (12) e na terça-feira (13). O funcionamento será retomado na Quarta-feira de Cinzas, a partir das 14h.

O horário de funcionamento da Central Telefônica 135 também será alterado. No sábado, 10, e nos dias 12 e 13, o cidadão conseguirá atendimento humano das 7h às 18h. No restante do dia, haverá atendimento por robô. Na quarta, o serviço volta ao horário normal, das 7h às 22h.

Agência do INSS na capital paulista; instituto terá unidades fechadas em todo o país no Carnaval - Rubens Cavallari/Folhapress

Segundo o instituto, no atendimento telefônico eletrônico é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário de agendamento dos atendimentos e ter dados sobre o pagamento do benefício.

Para quem precisa solicitar benefícios como aposentadoria, pensão ou auxílio-doença, é possível utilizar o aplicativo ou site Meu INSS. Nele, o segurado tem acesso a mais de cem serviços e pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências —que a entrega de documentos complementares solicitados pelo instituto— e agendar atendimento presencial.

Por meio deste canal, o segurado também poderá ser atendido pela assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios.

COMO AGENDAR O PEDIDO DE BENEFÍCIO NO INSS?

Quando o atendimento presencial deixa de ser feito, o principal serviço a ser interrompido é a perícia médica. No entanto, por se tratar de feriado nacional, a agenda dos peritos já estava organizada para essa pausa, sem que haja prejuízo aos segurados.

No entanto, para obter informações sobre agendamento e fazer solicitações de benefícios e serviços, é possível utilizar o Meu INSS.

SAIBA PEDIR A APOSENTADORIA PELO MEU INSS: