Comento o caso do servidor Wadson, 36, que consumiu sua reserva em um imóvel

Sou psicólogo, servidor público e clínico particular. Meu salário líquido fica entre R$ 7.500 e R$ 8.500. Na clínica varia bastante. Em 2022, tive meses com R$ 3.500, mas, em 2023, tive, no máximo, meses com R$ 900,00. Comprei um imóvel para realizar a sonho de decorar e ter uma casa com meu estilo. Ele é pequeno, tem 42 metros quadrados, mais uma vaga de garagem e uma de moto, em um prédio pequeno com baixo custo de condomínio. O apartamento custou R$ 259 mil; paguei R$ 189 mil e financiei R$ 70 mil por 10 anos, mas pretendo quitar em menos tempo. Eu tinha R$ 70 mil de reserva que não usei para quitar o apartamento porque pretendo usar esse valor para a reforma dele. Na verdade, quero deixar de reserva R$ 40 mil para emergências e utilizar R$ 30 mil para a reforma, mais o meu salário. Também vendi bitcoin, que me deu R$ 9.000. Com esse dinheiro, mais os acréscimos, paguei um dos custos, a marmoraria (R$ 11 mil). Prevejo que vou gastar um total de R$ 90 mil na reforma dos interiores. Meu sonho é ter minha independência financeira por volta dos 50 anos, parar de trabalhar e me dedicar a pesquisa de mestrado e doutorado com uma renda líquida mensal de R$ 15 mil. Como faço para realizar tantos sonhos?