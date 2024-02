Jeff Bezos vende US$ 4 bilhões em ações da Amazon em quatro dias de negociação

Bloomberg

Jeff Bezos não esperou muito para começar a lucrar com a alta das ações Amazon no início deste ano.

Menos de duas semanas após divulgar um plano para se desfazer de até 50 milhões de ações da empresa que fundou, Bezos vendeu 24 milhões de ações, avaliadas em mais de US$ 4 bilhões.

As vendas, reveladas em arquivos regulatórios, ocorreram em apenas quatro dias de negociação. Ele, que é uma das pessoas mais ricas do mundo, não vendia ações desde 2021.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, durante evento da Blue Origin, sua empresa de exploração espacial - Clodagh Kilcoyne - 9.mai.2019/Reuters

Bezos não explicou por que está vendendo agora, mas o momento em que instituiu o plano de negociação pode fornecer uma pista. Ele anunciou em 2 de novembro que estava se mudando de Seattle para Miami.

O estado de Washington instituiu um imposto de 7% sobre ganhos de capital em 2022 —algo que a Flórida não tem—, o que significa que, com a mudança, Bezos provavelmente economize cerca de US$ 288 milhões até agora.

Como Bezos comprou apenas uma ação da Amazon, é seguro assumir que ele possui as ações desde a fundação da empresa e, portanto, praticamente todo o seu valor seria considerado ganho de capital.

As ações da Amazon subiram 13% este ano até o fechamento de segunda-feira (12), último dia em que Bezos vendeu ações, de acordo com um documento. Elas caíram 2,2%, para US$ 168,64, na terça-feira (13).

Porta-vozes da Amazon e de Bezos não quiseram comentar o assunto.

Um imposto de US$ 288 milhões seria um ganho significativo para Washington, que arrecadou US$ 855 milhões com o imposto sobre ganhos de capital no ano passado, mais da metade dos quais vieram de apenas 10 pessoas, segundo autoridades estaduais.

O imposto tem recebido algumas críticas no estado. O bilionário Ken Fisher, em março, disse que mudaria sua empresa de Washington para o Texas, criticando o imposto e a decisão judicial que o manteve. Uma iniciativa de votação buscando revogar o imposto pode chegar aos eleitores em novembro.