Ações da Lyft saltam até 67% após erro em divulgação de balanço anual

Reuters

Um erro de projeção da Lyft que provocou turbulência em suas ações pode resultar em um maior escrutínio regulatório ou judicial, disseram analistas e especialistas nesta quarta-feira (14), ofuscando o sólido resultado trimestral e a previsão positiva da empresa

O erro na divulgação do resultado causou um breve salto de 67% nos papéis da empresa concorrente da Uber, antes que a diretora financeira Erin Brewer fornecesse esclarecimentos em uma teleconferência com analistas.

A Lyft disse incorretamente que a margem de lucro deveria subir 5% neste ano, mas Brewer corrigiu essa previsão para um aumento de 0,5%.

Logo do app de caronas Lyft - Mike Blake - 13.mai.2020/Reuters

Mesmo assim, as ações da Lyft atingiram mais cedo uma máxima em um ano e subiam cerca de 30% nesta quarta-feira (14), a caminho de adicionar mais de US$ 1,65 bilhão ao valor de mercado da empresa.

A companhia disse que cortou despesas em 12% em 2023, o que a ajudou a superar a estimativa média dos investidores.

Cerca de 48 milhões de ações foram negociadas no pós-mercado norte-americano na terça-feira (13), mais que o triplo do volume diário médio na sessão regular do mercado de ações.

"A SEC provavelmente revisará a situação dada a magnitude do movimento de preços das ações após a divulgação dos resultados originais e a Lyft pode ser multada", disse Dan Coatsworth, analista de investimentos da AJ Bell.

Segundo especialistas, não está claro se a empresa poderá enfrentar responsabilidade legal pelo incidente.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"Como o erro está relacionado a uma projeção, é provável que a responsabilidade sob as regulamentações de valores mobiliários não se aplique, a menos que possa ser provado que foi feito com conhecimento de que estava errado ou com alguma intenção de enganar", disse Bobby Reddy, professor de direito societário e governança na Universidade de Cambridge.

Ainda assim, alguns investidores podem testar "os limites da teoria legal sob outras perspectivas, potencialmente com o objetivo de buscar acordos," acrescentou Reddy.