Líderes da União Europeia prometem mais concessões para acalmar agricultores irritados

Alice Hancock, Andy Bounds e Adrienne Klasa | Financial Times

Líderes da UE prometeram aliviar o peso das regras ambientais na tentativa de acalmar os protestos dos agricultores, que demoliram estátuas e iniciaram incêndios em Bruxelas durante uma cúpula na quinta-feira (1º).

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse após a reunião dos líderes que mais mudanças seriam propostas neste mês para reduzir a burocracia para os agricultores e repensar uma recente onda de legislação relacionada ao clima.

Um trator exibindo o slogan "Lecrerc (uma rede de hipermercados francesa) está nos matando e enterrando" durante protesto em Rennes, na França - Sebastien Salom-Gomis/AFP

"Acredito que é justo dizer que nossos agricultores mostraram uma resiliência notável, mas muitos desafios ainda persistem", disse von der Leyen. "Os agricultores podem contar com o apoio europeu."

Tratores bloquearam estradas e praças importantes a menos de 1 km de onde os líderes estavam reunidos em Bruxelas, com a polícia de choque montando barricadas para impedir que os agricultores chegassem ao prédio da cúpula.

A manifestação na capital da UE segue semanas de protestos de agricultores na Alemanha, França, Bélgica e outros países neste mês, durante os quais estradas e portos foram bloqueados e motoristas de caminhão atacados.

"Vários chefes de governo aqui entendem as pressões que nossos agricultores enfrentam —seja o aumento dos custos de energia ou de fertilizantes ou novas regulamentações ambientais", disse o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, ao chegar à cúpula. "Foram desafios sobre desafios para os agricultores."

Em conclusões conjuntas, os líderes disseram que "discutiram os desafios" para o setor agrícola e buscarão maneiras de abordar a situação.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Alexander De Croo, primeiro-ministro belga, cujo governo ocupa a presidência rotativa do bloco, disse que entre as medidas em consideração estão formas de ajudar os agricultores a lidar com as flutuações de preços e reduzir sua carga administrativa.

Ele disse que os ministros da Agricultura da UE foram solicitados a apresentar um plano em uma reunião em 26 de fevereiro.

Na França, onde os agricultores têm bloqueado rodovias ao redor de Paris e em todo o país nos últimos dias, o primeiro-ministro Gabriel Attal anunciou uma série de medidas, incluindo um compromisso de repensar as metas de redução de pesticidas e uma possível proibição de importação de frutas e vegetais tratados com o inseticida tiaclopride, que é proibido na Europa.

Dois dos principais sindicatos agrícolas da França —FNSEA e Jeunes Agriculteurs— disseram que as medidas eram suficientes para suspender suas ações.

"Estamos pedindo às nossas redes que suspendam os bloqueios e entrem em uma nova forma de mobilização", disse o presidente da JA, Arnaud Gaillot.

A França é o maior produtor agrícola da UE e o maior beneficiário de subsídios da Política Agrícola Comum, que tem um orçamento anual de quase €60 bilhões.

O primeiro-ministro francês, recentemente nomeado, irritou o governo espanhol na semana passada ao dizer que enfrentaria a "concorrência desleal" dos agricultores em "países vizinhos". Posteriormente, vários caminhões espanhóis foram apreendidos por agricultores em protesto e sua produção foi destruída.

Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, disse após a cúpula que havia levantado a questão com o presidente francês Emmanuel Macron e "condenado os ataques aos nossos motoristas". Ele disse que a Espanha aplica as mesmas leis que a França.

Na Bélgica, os agricultores também bloquearam o porto de Zeebrugge e bloquearam alguns depósitos de supermercados.

"Precisamos de um preço justo para nossos produtos", disse Pol Latinis, um agricultor de laticínios belga na manifestação.

De Croo, que se juntou a von der Leyen e ao primeiro-ministro holandês em uma reunião com grupos agrícolas em Bruxelas na quinta-feira, pediu calma: "Por favor, não vandalizem a cidade", disse ele.

Críticos dos protestos apontaram o alto nível de subsídios e a influência que o lobby agrícola já exerce sobre a formulação de políticas em Bruxelas e nas capitais da UE.

Varadkar e Macron estão entre os líderes que pediram a suspensão de um tratado comercial com países latino-americanos no bloco do Mercosul, que inclui Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Os agricultores afirmam que os formuladores de políticas foram hipócritas ao negociar um acordo que permitiria o aumento das importações de carne bovina, soja e outros produtos que não estão sujeitos às mesmas regras ambientais e de bem-estar rigorosas que eles enfrentam na Europa.

A Copa Cogeca, o maior grupo de lobby agrícola da UE, alertou a comissão na quarta-feira (31) que o acordo do Mercosul era "inaceitável para a maioria dos agricultores da UE" e que uma "pressão para concluir o acordo será percebida como uma provocação adicional pela comunidade agrícola".