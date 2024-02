Lula diz que está recuperando Petrobras e promete investir em indústria naval

Rio de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que está recuperando a Petrobras e prometeu investir na indústria naval como forma de ampliar o investimento no Rio de Janeiro.

"Estamos recuperando a Petrobras e vamos recuperar a indústria naval desse país. Vamos voltar a construir navios aqui, fazer plataforma e sonda. Vamos voltar a investir no Rio de Janeiro, porque o estado não nasceu para ficar nas páginas policiais", disse o presidente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, na cidade de Magé (RJ), na Baixada Fluminense - Eduardo Anizelli/Folhapress

A declaração foi dada durante discurso no evento de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Magé (RJ), na Baixada Fluminense.

"Eu voltei [à Presidência] e vou lhe dizer que vamos investir no Rio de Janeiro mais do que todo e qualquer outro presidente já investiu", disse Lula, se dirigindo diretamente ao governador do estado, Cláudio Castro (PL).

O presidente veio ao Rio nesta semana para participar de agendas na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro. Em Magé, Lula inaugurou dois conjuntos residenciais do Minha Casa, Minha Vida. Ele também prometeu que irá construir campus do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) na cidade e em São Gonçalo, Teresópolis, Cidade de Deus e Complexo do Alemão.

"[O Rio] não nasceu para ser dominado pelo crime organizado, porque o crime organizado é uma minoria. A maioria dos cariocas é gente decente, gente de bem, gente de família e de trabalhador", afirmou Lula.

Em seguida, Lula seguiu para Belford Roxo, também na Baixada Fluminense, onde irá anunciar investimentos nas áreas da saúde e da educação. O presidente prometeu R$ 40 milhões para a construção de um hospital oncológico na cidade. A verba será destinada para procedimentos de alta e média complexidade, além de atendimento básico.

Já na área da educação, Lula vai anunciar a construção da sede definitiva do campus do IFRJ em Belford Roxo. A verba destinada é de R$ 15 milhões do Ministério da Educação. Desde 2016, a unidade funciona em um espaço provisório.

Na cidade, o presidente participou da inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva. O nome da unidade é uma homenagem ao neto do presidente, morto em 2019 por uma infecção generalizada.