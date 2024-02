Lula diz que Vale não é dona do Brasil e que empresas devem seguir pensamento do governo

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta terça-feira (27) duramente a Vale por seu histórico de desastres ambientais e também pelo abandono de projetos estratégicos, acrescentando que a empresa não é dona do Brasil.

O mandatário na sequência ainda afirmou que as empresas brasileiras precisam seguir o pensamento do governo brasileiro —sem deixar claro se referia-se apenas àquelas que a União tem participação ou todas as empresas do país.

"A Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil, não pode pensar que ela pode mais do que o Brasil. Então o que nós queremos é o seguinte: empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro. É isso que nós queremos", afirmou.

O presidente Lula durante evento em Brasília - Gabriela Biló - 30 jan. 2024/Folhapress

Lula concedeu uma entrevista para o programa "É Notícia", da RedeTV, que foi ao ar na noite desta terça-feira (27). O presidente foi então questionado sobre a sucessão da Vale, na qual afirma-se nos bastidores que o governo trabalha para a indicação do ex-ministro Guido Mantega, para aumentar a sua influência sobre a empresa.

O petista afirmou que não responderia sobre a escolha da diretoria da empresa, mas por outro lado iniciou uma série de críticas à Vale.

"A Vale está tendo um problema no estado do Pará, está tendo um problema no estado de Minas Gerais. A Vale não pagou as desgraças que eles causaram em Brumadinho, não construiu as casas que prometeram. Criaram uma fundação para cuidar e agora a Vale agora fica fazendo a propaganda como se fosse a empresa que mais cuida desse país", afirmou o mandatário.

"O que nós queremos é mais responsabilidade. Inclusive, a quantidade de minas que está nas mãos da Vale que elas não exploram em mais de 30 anos e fica funcionando como se fosse dona [do Brasil], vendendo [ativos]. A Vale está ultimamente vendendo mais ativo do que produzindo minérios de ferro. E está perdendo o jogo para muitas empresas australianas. O que nós queremos é ter uma nova política mineral", completou o presidente.

Lula então citou algumas acusações de desastre ambiental envolvendo a empresa. Além disso, criticou a empresa por desistir de alguns projetos, como de sua atuação em Moçambique, uma atuação que o governo teria se esforçado para conseguir abrir as portas.

O presidente também acrescentou que a empresa não pode ter o "monopólio" sobre a atividade mineral no Brasil. "O dado concreto é que o potencial do Brasil tem que ser explorado e a Vale não pode ter o monopólio. A Vale tem que ser mais uma empresa. Ela é a maior e que trabalhe mais", afirmou.

Lula também afirmou esperar que a economia brasileira cresceu em torno de 3% no ano passado, repetindo uma estimativa já divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O PIB (Produto Interno Bruto) vai ser divulgado na próxima sexta-feira (1º).

"Nós vamos crescer mais do que qualquer previsão. Vamos chegar 3% ou um pouco mais de crescimento esse ano. E por que que nós vamos crescer? Porque as coisas estão acontecendo. Você pode pegar qualquer área do governo, qualquer área, escolha uma área. Em todas as áreas, a gente está investindo o dobro do que foi investido no governo do outro cidadão. O dobro", afirmou o presidente.

Lula também afirmou que será lançado nos próximos dias um programa de crédito consignado para a classe trabalhadora. Atualmente, esse tipo de benefício é destinado apenas para pensionistas e servidores públicos.

"Nós vamos anunciar mais coisas importantes ainda, está tudo pronto. Nós vamos anunciar crédito consignado para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, porque, hoje, o crédito consignado é só para aposentados e funcionários públicos. E são mais de 40 milhões de pessoas que vão ter acesso consignado", completou.