Ministros pedem mais subsídios para agricultores em meio a protestos em Bruxelas

Bruxelas | Financial Times

Ministros instaram a UE (União Europeia) a aumentar o financiamento para o esquema de subsídios da Política Agrícola Comum, de 60 bilhões de euros por ano, na tentativa de acalmar os recentes protestos de agricultores, que bloquearam estradas e incendiaram pneus no centro de Bruxelas.

A PAC, que consome cerca de um terço do orçamento conjunto da UE e é a mais antiga das políticas do bloco ainda em operação, é projetada para fornecer uma renda constante aos agricultores a fim de garantir a produção de alimentos.

Mas, à medida que os agricultores realizavam seus últimos protestos na segunda-feira por causa dos custos crescentes e das regulamentações ambientais, ministros reunidos em Bruxelas para discutir medidas de emergência para acalmar os agricultores disseram que mais dinheiro era crucial.

Protesto de agricultores em estrada que liga a Espanha à França - Lluis Gene - 26.fev.2024/AFP

Charlie McConalogue, ministro da agricultura da Irlanda, disse ao Financial Times que a PAC se desgastou em termos reais ao longo dos últimos anos e "deve ser fortalecida em termos de seu financiamento".

"A segurança alimentar e o apoio à produção de alimentos [devem ser] colocados de volta ao centro das considerações orçamentárias europeias", disse ele, num apelo ecoado por ministros da França, Polônia e outros países do leste europeu, de acordo com diplomatas presentes nas conversas.

A PAC representa 386,6 bilhões de euros do orçamento comum do bloco, de 1,21 trilhão de euros, que vai de 2021 a 2027. Cerca de 80% do dinheiro do esquema vai para apenas 20% dos agricultores.

O debate sobre o aumento ocorre em meio a discussões acaloradas sobre as prioridades para o orçamento conjunto da UE, com governos relutantes em contribuir mais devido às finanças nacionais apertadas e à necessidade de gastar mais com defesa após a Rússia lançar sua invasão em larga escala da Ucrânia há dois anos.

Piet Adema, ministro da agricultura da Holanda, disse que em vez de aumentar a PAC, os Estados-membros deveriam ter mais flexibilidade na forma como os fundos poderiam ser usados, mas que os consumidores também deveriam aceitar a necessidade de pagar mais por seus alimentos.

"Deve haver mais transparência em toda a cadeia de abastecimento de alimentos: onde os lucros são obtidos, onde as perdas são obtidas e como podemos influenciar isso?", afirmou Adema. "A quantidade de dinheiro que você paga por sua comida em comparação com 20 ou 30 anos atrás relativamente diminuiu, então quando nós, como sociedade, queremos que nossos agricultores produzam produtos sustentáveis e honestos, temos que pagar por eles."

Os agricultores não apenas pediram mais fundos, mas também uma flexibilização nas regulamentações ambientais e uma reconsideração dos acordos comerciais que, segundo eles, estão permitindo que importações de alimentos baratos subcotem os preços para os produtores da UE.

Em Bruxelas na segunda-feira, centenas de tratores bloquearam ruas perto de onde os ministros estavam se reunindo. Alguns avançaram contra a polícia de choque e destruíram barricadas de arame farpado montadas ao redor dos principais prédios.

Vários manifestantes jogaram esterco e empunharam cartazes com slogans como "deixem um futuro para nossos filhos, não matem nossos pais". A polícia usou canhões de água para apagar pneus em chamas.

As manifestações seguem semanas de protestos em países da UE, incluindo França, Alemanha, Itália, Polônia, Romênia e Espanha. Agricultores bloquearam uma importante rodovia na Polônia na segunda-feira e ameaçaram continuar seus bloqueios por mais de 20 dias, a menos que suas demandas fossem atendidas.

O presidente francês Emmanuel Macron perdeu uma reunião do G7 no fim de semana enquanto passava 13 horas reunido com agricultores na feira anual de comércio Salon de l'Agriculture do país. Ele pediu "calma" após enfrentar protestos no evento.

Os ministros concordaram que as propostas apresentadas pela Comissão Europeia na semana passada visando reduzir a burocracia para os agricultores acessarem os fundos da PAC eram "um passo na direção certa", disse David Clarinval, vice-primeiro-ministro da Bélgica, mas "medidas mais ambiciosas" eram necessárias.

A comissão já retirou uma proposta principal para reduzir o uso de pesticidas e excluiu metas de redução de emissões para a agricultura de um documento que delineia opções para a futura política climática da UE.

A agricultura estará na agenda da cúpula de líderes da UE em março, disse um diplomata da UE.

Em uma carta à comissão na sexta-feira, a Copa Cogeca, o principal grupo de lobby agrícola, disse que a agenda ambiental do bloco resultou em "um tsunami regulatório, com muitas consultas apressadas, metas de cima para baixo sem avaliação e propostas aprovadas sem estudos de viabilidade".

Mas a Via Campesina, um dos grupos por trás do protesto de segunda-feira, que representa pequenos produtores de alimentos e trabalhadores agrícolas, disse: "Pôr fim a várias medidas destinadas a proteger o meio ambiente é uma solução fácil que atende às necessidades dos empresários do agronegócio. Medidas de simplificação administrativa são necessárias, mas obviamente insuficientes para garantir uma renda para nossas fazendas."