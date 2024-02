Servidor da ANP é alvo de operação que investiga corrupção na agência

Rio de Janeiro | Reuters

Um servidor da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é alvo nesta quinta-feira (22) de uma operação da Polícia Federal que apura suspeitas de corrupção passiva, concussão (quando um servidor solicita vantagens em função do cargo que ocupa) e tráfico de influência na agência reguladora.

Os agentes da PF cumprem dois mandados de busca e apreensão na ação. As ordens foram expedidas pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e os agentes cumprem as determinações judiciais em Niterói e na capital fluminense.

Agentes da Polícia Federal cumprem dois mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro em operação que investiga corrupção de servidor da ANP - Sergio Moraes - 15.ago.2018 / Reuters

A investigação que deu origem à operação apontou que um servidor público federal da ANP estaria utilizando informações sigilosas para solicitar vantagens indevidas.

"O investigado estaria contando com auxílio de terceiros sem vínculo funcional com a ANP, mas que se passavam por supostos servidores, e, munidos com informações sigilosas, estariam solicitando vantagens indevidas a agentes regulados da referida autarquia federal", disse a Polícia Federal em nota.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O funcionário da ANP alvo da operação desta quinta foi afastado de suas funções pela Justiça até o desfecho das investigações.

Procurada, a ANP ainda não se manifestou sobre a operação da Polícia Federal.