Alemanha fica para trás na indústria de painéis solares, mas tenta reagir à China

Antes da China dominar a indústria de painéis solares, a Alemanha guiava o caminho. Era o maior produtor mundial de painéis solares, com várias startups concentradas na antiga Alemanha Oriental, até cerca de uma década atrás, quando a China aumentou a produção e subsidiou praticamente todos os preços.

Agora, enquanto a Alemanha e o resto da Europa tentam alcançar metas ambiciosas de redução de emissões de gases de efeito estufa, a demanda por painéis solares só aumentou.

E alguns dos últimos fabricantes remanescentes da indústria solar da Alemanha não estão prontos para desistir. Eles estão exigindo que o governo em Berlim ofereça incentivos para proteger os produtores que sobreviveram atendendo a mercados de nicho e expandindo além da fabricação de painéis.

Trabalhadora embala células solares para envio na Meyer Burger, uma empresa suíça de energia solar, em Thalheim, Alemanha - NYT

Eles argumentam que os altos padrões da Europa para a origem dos materiais e cadeias de suprimentos mais curtas tornam a produção na Alemanha mais ambientalmente amigável e confiável.

Não todos estão convencidos de que o protecionismo é o caminho a seguir. Alguns críticos observam que as tarifas da União Europeia sobre os painéis solares chineses de 2013 a 2018 não conseguiram salvar a indústria doméstica. Outros argumentam que painéis solares acessíveis e amplamente disponíveis são desesperadamente necessários, independentemente de sua origem.

Como a Europa depende "em grande parte" de painéis solares importados, qualquer medida para restringir as importações "precisa ser ponderada em relação aos objetivos que estabelecemos para nós mesmos quando se trata da transição energética", disse Mairead McGuinness, autoridade europeia para estabilidade financeira, ao Parlamento Europeu no mês passado.

Mas para os fabricantes europeus de painéis solares, o problema piorou no último ano. Não apenas os chineses aumentaram sua produção de painéis solares, mas os Estados Unidos aumentaram suas tarifas para incluir painéis chineses enviados para países do sudeste asiático para montagem final. Isso causou uma inundação de painéis chineses a preços abaixo do mercado para chegar à Europa, dizem autoridades governamentais e executivos de empresas, esmagando qualquer chance de concorrência justa.

No ano passado, mais de 97% dos painéis solares instalados em telhados e campos em toda a Europa foram feitos no exterior, a grande maioria na China, onde a energia barata e o apoio do governo mantêm os preços baixos.

"Os concorrentes chineses estão atualmente distribuindo seus produtos em quantidades inimagináveis na Europa a preços muito abaixo de seus próprios custos de produção", disse uma carta aberta ao governo escrita por Gunter Erfurt, CEO da Meyer Burger, uma empresa suíça de energia solar que tem duas fábricas e um centro de pesquisa na Alemanha.

"Estamos lutando por condições de mercado justas, que não existem há pouco menos de um ano", escreveu Erfurt.

O apelo de Erfurt citou várias outras empresas alemãs envolvidas na produção de energia solar que todas querem que o governo ajude a fortalecer a indústria diante da feroz concorrência da China.

A Associação Solar Alemã está pedindo ao governo que aprove um incentivo proposto, chamado "bônus de resiliência", que pagaria aos proprietários de painéis solares uma taxa mais alta pela eletricidade que é alimentada na rede a partir de painéis produzidos domesticamente.

"Enquanto outros países, como os Estados Unidos e a China, estão promovendo fortemente o estabelecimento e a ampliação de gigafábricas solares, o governo alemão ainda não tomou medidas concretas", alertou o grupo em janeiro.

Para atender às suas ambiciosas metas climáticas, a Alemanha precisa gerar mais 80 gigawatts de energia solar anualmente. Mas no ano passado, o país instalou o suficiente para gerar apenas 9 gigawatts — e as empresas fotovoltaicas domésticas dizem que têm capacidade para produzir apenas cerca de 1 gigawatt de energia solar por ano.

Essa realidade levou a uma disputa amarga dentro da indústria solar alemã, onde alguns acreditam que os subsídios farão mais mal do que bem.

Philipp Schröder, ex-executivo da Tesla que dirige a 1Komma5, uma empresa solar que ele co-fundou, disse que obtinha seus componentes principalmente da Europa e dos Estados Unidos e competia com sucesso contra painéis chineses de baixo custo agrupando painéis com bombas de calor, baterias e software para executar o sistema completo. Ele é contra qualquer forma de apoio governamental.

"O bônus de resiliência discutido na Alemanha agora pode ser benéfico para alguns aproveitadores a curto prazo, mas a médio prazo age como uma droga viciante que suprime a inovação e fragmenta o mercado da UE", disse Schröder em um post no LinkedIn.

Neste mês, a Meyer Burger aprofundou a disputa quando interrompeu a produção em uma instalação em Freiberg, no estado alemão da Saxônia Oriental, e disse que mudaria o foco da empresa para expandir a produção no Arizona e no Colorado. Lá, pode aproveitar as tarifas dos EUA impostas aos painéis chineses e os incentivos oferecidos através da Lei de Redução da Inflação dos EUA.

"Devido à falta de proteção europeia contra a concorrência desleal da China, quase quatro anos de trabalho árduo de ótimos funcionários na Europa estão em risco", disse o conselho da Sentis Capital Cell 3 PC, o maior acionista da Meyer Burger, em comunicado. Em uma crítica aos legisladores alemães, o conselho citou "forte compromisso bipartidário" em Washington "para proteger empresas dos EUA contra concorrência desleal".

Aumentando a raiva na indústria solar estão os bilhões em subsídios que o governo prometeu para atrair outras empresas, incluindo o produtor de baterias Northvolt e os fabricantes de microchips Intel e TSMC, enquanto parece estar paralisado sobre como lidar com a energia solar.

Sven Giegold, subsecretário no Ministério da Economia, disse aos repórteres neste mês que a Alemanha proporia medidas para ajudar a "apoiar a produção local de tecnologia solar", mas rapidamente acrescentou: "Medidas de defesa comercial não são úteis."

A decisão da Meyer Burger de fechar sua fábrica em Freiberg deixou até 500 empregos em suspenso. O CEO da empresa, Erfurt, disse que o futuro da fábrica dependia dos líderes políticos em Berlim. "Mas não vemos uma ponte sendo construída pelo governo no momento", disse ele.

Ao mesmo tempo, a empresa está considerando outras alternativas, disse ele, acrescentando que "uma opção é simplesmente desmontar e reconstruir nos EUA."