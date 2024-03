Série entrevista CEOs que empreendem a transição energética

São Paulo

A Folha publica na primeira sexta-feira de cada mês, em sua versão online, e no dia seguinte no impresso a série "Energia em Transição", que traz entrevistas, em texto e vídeo, com dirigentes de empresas sobre energia limpa.

Os episódios trazem relatos de diretores de companhias que atuam em geração, transmissão e distribuição, além de investidores e empresas consumidoras, para debater seus papéis no movimento de transição energética no país.

A iniciativa faz parte da ampliação da cobertura de assuntos relacionados à energia limpa, lançada na semana em que o jornal completou 103 anos, em fevereiro de 2024.

Na campanha sobre o tema, a Folha adotou o slogan "Um jornal em defesa da energia limpa", sempre exibido no alto da primeira página da versão impressa e da página principal de seu site.

Até o aniversário de 104 anos, pelo menos, ele irá substituir o tradicional "Um jornal a serviço do Brasil", usado desde 1961.

O jornal passa a contar com uma página online voltada para reportagens, entrevistas e artigos a respeito da transição energética. Na TV Folha, o programa "Como É que É?" vai abordar o tema uma vez por semana.

O amplo universo que envolve a energia limpa é o carro-chefe das análises de duas colunas, ambas com periodicidade quinzenal, às terças-feiras na versão online e no dia seguinte no impresso.

Ex-presidente de empresas como Light, Aneel e Sabesp, o engenheiro Jerson Kelman alterna o espaço com Ricardo Mussa, líder da força-tarefa de Transição Energética e Clima do B20 Brasil e CEO da Raízen, empresa de bioenergia e principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar.

Os leitores também podem assinar uma newsletter dedicada ao noticiário sobre a transição energética.