Caixa inicia pagamento do Bolsa Família de março; veja calendário e quem recebe

São Paulo

Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (15) o pagamento do Bolsa Família de março. Neste mês, não será pago o Auxílio Gás, benefício bimestral com valor referente ao botijão de gás de 13 quilos medido pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nos últimos seis meses.

O pagamento do Bolsa Família começa com beneficiários que têm NIS (Número de Identificação Social) terminados em 1. O calendário segue até 28 de março, quando o valor estará disponível para cidadãos com NIS final zero.

Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (15) o pagamento do Bolsa Família de março, que neste mês não terá Auxílio Gás. - Gabriel Cabral - 19.mar.20/Folhapress

Os valores podem ser sacados em caixas eletrônicos da Caixa, lotéricas ou Caixa Tem. As informações sobre o benefício podem ser consultadas no app do Bolsa Família, Caixa Tem ou pelo telefone 111.

O cartão do Bolsa Família pode ser usado para fazer compras no débito. Quem movimenta o benefício pelo Caixa Tem pode pagar contas, fazer Pix, realizar transferências, sacar o dinheiro e fazer compras em estabelecimentos conveniados com a geração do QR Code.

Ao todo, mais de 21,1 milhões de famílias serão beneficiadas com a renda, que tem valor mínimo de R$ 600, mas conta ainda com adicionais conforme a composição familiar.

Calendário do Bolsa Família em março de 2024

Final do NIS Data de pagamento 1 15/03 2 18/03 3 19/03 4 20/03 5 21/03 6 22/03 7 25/03 8 26/03 9 27/03 0 28/03

Quem tem direito ao Bolsa Família?

É preciso estar cadastrado no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos dois anos, e ter renda familiar por pessoa de até R$ 218 mensais.

O valor é calculado somando os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos.

O cálculo não inclui indenizações de danos materiais ou morais, benefícios pagos pelo poder público de forma temporária e quantias recebidas em programas de transferência de renda como o próprio Bolsa Família e o auxílio-gás.

Quais as regras para receber o benefício?

Além do valor mínimo de R$ 218, os beneficiários devem atender a condições nas áreas de saúde e educação.

É preciso:

Realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

Acompanhar o calendário nacional de vacinação;

Acompanhar o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos, e de 75% para a faixa etária de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-lo no posto de saúde, a família precisa informar que é beneficiária do Bolsa Família.

Como é o pagamento do Bolsa Família?

O valor é disponibilizado pela Caixa, através do aplicativo Caixa Tem. Nele, é possível fazer a movimentação do dinheiro sem que seja necessário ir a uma agência –ou seja, o cidadão pode usá-lo para comprar de forma online, pagar contas, fazer transferências por Pix, entre outras funções.

Para sacar o benefício, é preciso ir até caixas eletrônicos, lotéricas, nos correspondentes Caixa Aqui e agências do banco. O beneficiário também tem acesso ao valor por meio do cartão do Bolsa Família ou Cartão do Cidadão.

O Bolsa Família paga, além do auxílio de R$ 600 por mês, outros adicionais conforme a composição familiar.

Há ainda o pagamento de adicional a casas onde há gestante, lactante e/ou crianças e adolescentes até 18 anos que estiverem na escola.Cada integrante desses grupos recebe um adicional de R$ 50.

O que é o auxílio-gás e quem recebe o benefício?

O programa Auxílio Gás, também chamado de vale-gás, é um benefício concedido a famílias que estão no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e foi criado para diminuir o impacto do preço do gás no orçamento das pessoas de baixa renda.

O programa foi lançado em 2021 e repassa a cada dois meses o valor equivalente à média do preço nacional de um botijão de 13 kg de GLP (gás liquefeito de petróleo), calculado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Recebe o auxílio a família inscrita no CadÚnico que esteja em situação de extrema pobreza. Ao todo, são cerca de 5,5 milhões de beneficiários.