Cúpula da Petrobras diz que Lula foi induzido a erro por ministro; demissão de Prates não é descartada

Brasília

Interlocutores da Petrobras afirmam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi induzido a erro pelo Ministério de Minas e Energia, comandado por Alexandre Silveira, ao dar aval à retenção dos dividendos extraordinários da estatal. O presidente teria sido levado a crer que o pagamento dos valores afetaria os investimentos da petroleira.

O episódio levou a uma nova crise na companhia, com ações despencando, e a mais um capítulo de briga nas entranhas do governo. A disputa se concentra, sobretudo, entre Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, e Silveira.

Aliados do presidente Lula não descartam a demissão de Prates, com quem terá reunião na tarde desta segunda-feira (11).

O presidente Lula em cerimônia de divulgação dos resultados do novo PAC Seleções no Palácio do Planalto. - Gabriela Biló-07.03.2024/Folhapress

Na noite da última quinta-feira (7), a Petrobras divulgou seu balanço financeiro de 2023. Com pagamento de menos dividendos aos investidores e temores de pressão de Lula na estatal, os papéis da companhia despencaram na Bolsa no dia seguinte, representando uma perda de R$ 55 bilhões em valor de mercado.

Foi a maior queda no preço dos papéis da Petrobras desde fevereiro de 2021, quando o então presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o reajuste do diesel em meio a ameaças de paralisação de caminhoneiros e decidiu trocar o então presidente da estatal, Roberto Castello Branco, por Joaquim Silva e Luna.

Segundo aliados do presidente da Petrobras, o governo foi previamente informado de que a retenção dos dividendos teria impacto na cotação das ações e poderia suscitar desconfiança sobre a autonomia da gestão da estatal. Além disso, a decisão dificultaria a aprovação de acordos com a Receita Federal para a redução de dívidas.

Ainda de acordo com interlocutores da Petrobras, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também foi alertado sobre os riscos.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Na sexta-feira (8), o diretor financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobras, Sergio Caetano, afirmou em conferência com investidores e analistas que os dividendos extraordinários da estatal retidos no ano de 2023 não serão redirecionados para investimentos, como foi cogitado pelo mercado.

Esses devem ser argumentos apresentados a Lula por Jean Paul Prates durante reunião no Palácio do Planalto.

O presidente da Petrobras também deve justificar a decisão de se abster na votação do conselho de administração sobre os dividendos extras. A escolha pelo não pagamento teria sido uma demanda sobretudo dos conselheiros indicados pela gestão petista. Prates disse que defendeu a distribuição de metade dos valores.

O CEO também deve argumentar que a proposta apresentada pela diretoria executiva —de reter 50% dos dividendos para distribuição programada— não foi submetida a voto. Sua abstenção permitiria a retomada da proposta que, segundo seus defensores, é condizente com as práticas de mercado.

Interlocutores da Petrobras atribuem a Pietro Mendes, presidente do conselho de administração da Petrobras, a defesa da retenção integral dos dividendos.

Segundo essas pessoas familiarizadas com a decisão, embora a hipótese tenha sido debatida no governo, a medida não teria partido de uma determinação direta de Lula.

Integrantes do governo afirmam que, na reunião desta segunda-feira, Lula cobrará explicações sobre o balanço da empresa. Deverá ser feito um detalhamento do plano de investimentos da estatal.

Membros do primeiro escalão não apontam, neste momento, a exoneração de Prates como certa, mas tampouco são capazes de afiançar sua permanência no cargo.

Ainda que no centro da disputa estejam, principalmente, Prates e Silveira, a avaliação de integrantes do Planalto é de que o desentendimento é superior a isso. Rui Costa concordou com a orientação de Silveira e também defendeu, junto ao presidente, a retenção dos dividendos.

Aliados do governo apontam que pode haver divergências entre o modelo de Petrobras almejado pelo presidente da companhia e pelo governo federal. Os críticos de Prates se queixam, por exemplo, de ele ter ido na contramão de uma determinação do Executivo ao defender o pagamento de 50% dos dividendos extras.