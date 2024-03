Estatal de petróleo saudita aumenta dividendos em 30%, apesar de lucro menor

Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Reuters

A gigante estatal de petróleo da Arábia Saudita, Saudi Aramco, aumentou seus dividendos apesar da queda de 24,7% no lucro líquido, que atingiu US$ 121,3 bilhões em 2023, devido aos preços e volumes mais baixos. A decisão indica a contínua dependência das receitas do petróleo enquanto busca a diversificação.

O lucro, que caiu de US$ 161,1 bilhões em 2022, ainda foi o segundo mais alto da história da empresa, disse a Aramco no domingo, ao relatar dividendos totais para o ano de US$ 97,8 bilhões, um aumento de 30%. As receitas do petróleo representaram 62% das receitas totais para o país no ano passado.

Saudi Aramco, petroleira estatal da Arábia Saudita - REUTERS

O governo saudita, que detém diretamente 82% da Aramco, depende fortemente dos generosos pagamentos da gigante do petróleo, que também incluem royalties e impostos.

Maior exportador de petróleo do mundo, o país está gastando bilhões de dólares tentando diversificar sua economia e encontrar fontes alternativas de riqueza, tendo dependido do petróleo por décadas.

"Nosso balanço permanece forte, mesmo após nosso significativo programa de crescimento e pagamentos de dividendos", disse o CEO Amin Nasser.

Nasser espera uma demanda global de petróleo para 2024 de 104 milhões de barris por dia, acima de uma média de 102,4 milhões de barris em 2023.

Leia mais Petróleo Petrobras perde R$ 55 bi após dividendo menor e temor de pressão de Lula

A ambiciosa agenda econômica do estado, conhecida como Visão 2030, é liderada pelo Fundo Soberano de Investimento Público, que detém 16% da Aramco, após uma nova transferência pelo governo de 8% para empresas de propriedade do fundo na semana passada.

A Aramco declarou um dividendo base, pago independentemente dos resultados, de US$ 20,3 bilhões para o quarto trimestre. Espera-se que pague US$ 43,1 bilhões em dividendos vinculados ao desempenho este ano, incluindo US$ 10,8 bilhões a serem pagos no primeiro trimestre.

O dividendo base foi aumentado em 4% em relação ao ano anterior, e o dividendo vinculado ao desempenho foi cerca de 9% maior.

A empresa disse que os investimentos de capital foram de US$ 49,7 bilhões em 2023, acima dos US$ 38,8 bilhões em 2022. Prevê investimentos de capital entre US$ 48 bilhões e US$ 58 bilhões este ano, crescendo até meados da década.

Essa faixa é ampla porque para investimentos externos, "há um elemento de timing que não controlamos totalmente", disse o diretor financeiro Ziad Al-Murshed em uma chamada com a imprensa.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O governo saudita ordenou no final de janeiro que a Aramco abandonasse seu plano de expansão para aumentar a capacidade de produção para 13 milhões de barris por dia, voltando à meta anterior de 12 miões.

A decisão de capacidade "deve reduzir os investimentos de capital em aproximadamente US$ 40 bilhões entre 2024 e 2028", disse a Aramco.

A maior parte dessa economia é esperada para os próximos anos, então como ela será gasta será decidido à medida que as oportunidades surgirem, disse Al-Murshed. As prioridades para o uso do dinheiro extra incluem sustentar o capex, o dividendo base, o capex de crescimento, distribuições adicionais e mais desalavancagem, acrescentou.

Leia mais Investimentos Veja como bancos orientam investimento na Petrobras após mudança em dividendo

O fluxo de caixa livre caiu para US$ 101,2 bilhões em 2023, de US$ 148,5 bilhões em 2022.

Os investimentos no upstream, incluindo gás, serão quase 60% do capex em 2024-2026, incluindo investimentos externos, disse o CEO Amin Nasser. O downstream será cerca de 30% e as "novas energias" cerca de 10%.

"À medida que avançamos, nos próximos 10 anos, o upstream será cerca de 50%, o downstream cerca de 35% e as novas energias cerca de 15%", disse Nasser.

Investir em gás ajudará a liberar mais petróleo para exportação, além de produzir mais líquidos associados à extração de gás, disse ele.

As ações da Aramco subiram cerca de 1,7% para 32,3 riais por ação, ligeiramente acima do preço de IPO de 32 riais em 2019. Fontes disseram à Reuters no mês passado que a Arábia Saudita está pronta para vender mais ações da Aramco.

"Essa é uma questão para o governo", disse Al-Murshed sobre se mais ações de propriedade do governo seriam vendidas.