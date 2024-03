Faturamento do TikTok nos EUA bate recorde em meio ao risco de proibição

Financial Times

O TikTok atingiu uma receita de US$ 16 bilhões nos Estados Unidos, onde corre risco de ser banido.

Três fontes com conhecimento das finanças do aplicativo, de propriedade da chinesa ByteDance, alcançou receitas recordes nos EUA em 2023.

Os US$ 16 bilhões destacam a escala das operações do grupo no país, enquanto o Congresso busca forçar a venda da plataforma a um comprador americano.

A ByteDance como um todo está a caminho de ultrapassar o Meta, dona do Facebook, como a maior empresa de mídia social do mundo em receita.

Câmara dos Estados Unidos aprovou a restrição do aplicativo no país, que ainda precisa do aval do Senado e da Casa Branca - REUTERS

Cinco pessoas com conhecimento do assunto disseram que a ByteDance acumulou US$ 120 bilhões em receitas em 2023, um aumento de cerca de 40% em relação ao ano anterior. O aumento foi impulsionado pelo crescimento explosivo do TikTok, embora a empresa obtenha a maioria de suas receitas da China.

A Meta relatou US$ 135 bilhões em receitas no ano passado, um aumento de 16% em relação a 2022.

A ByteDance é uma empresa de capital fechado e não divulga seus dados financeiros. A empresa se recusou a comentar sobre os números financeiros.

Os dados surgiram quando o futuro do TikTok nos EUA foi colocado em dúvida esta semana, depois que a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um projeto de lei para forçar o TikTok a ser vendido a uma empresa não chinesa em seis meses ou ser banido das lojas de aplicativos dos EUA.

A legislação ainda exigiria a aprovação do Senado e a assinatura do presidente Joe Biden.

Enquanto possíveis adquirentes circulavam, o ex-secretário do Tesouro Steven Mnuchin disse na quinta-feira que estava montando um consórcio para fazer uma oferta pela plataforma, embora não tenha fornecido detalhes de financiamento.

Qualquer acordo enfrenta um alto preço — aplicar um múltiplo de receita semelhante ao Meta poderia avaliar o TikTok nos EUA em até US$ 150 bilhões — e a necessidade da aprovação de Pequim.

Embora o TikTok permaneça não lucrativo devido ao seu pesado investimento na expansão global, a ByteDance como um todo registrou US$ 28 bilhões em lucro líquido para 2023, disseram as pessoas com conhecimento de suas finanças.

A maior parte dos negócios do grupo vem da China, onde a ByteDance opera o aplicativo irmão do TikTok, Douyin, e um crescente negócio de comércio eletrônico no aplicativo.

Perder o mercado dos EUA poderia ter consequências mais amplas para o TikTok globalmente, com a eventual retirada de influenciadores e celebridades americanos reduzindo o apelo do aplicativo.

A China disse que "se opõe firmemente" a qualquer venda forçada do TikTok e, em 2020, implementou novos controles de exportação projetados para dar a Pequim o poder de aprovar qualquer venda ou desinvestimento. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, disse na quinta-feira que os EUA mostraram uma "lógica de ladrão" em relação ao aplicativo.

O que vem a seguir para o TikTok e seus usuários nos EUA após a aprovação da Câmara para banir

O chefe do TikTok, Shou Zi Chew, também disse aos usuários do aplicativo que, se aprovada, a legislação "levará a um banimento do TikTok nos Estados Unidos". A empresa organizou os usuários para bombardear seus representantes congressistas locais dos EUA com ligações telefônicas protestando contra o projeto de lei.

Tensões geopolíticas e perspectivas sombrias para uma oferta pública inicial pesaram sobre a ByteDance. Blocos das ações da empresa estavam sendo negociados no mercado secundário a pouco mais de uma avaliação de US$ 200 bilhões no ano passado, disseram investidores. Em dezembro, a empresa comprou de volta até US$ 5 bilhões em ações a uma avaliação de US$ 268 bilhões, disseram as pessoas.

Os principais apoiadores da empresa incluem o bilionário Jeff Yass, do Susquehanna International Group, a Sequoia Capital e sua divisão chinesa HongShan, bem como a DST Global de Yuri Milner e a SoftBank.

Reportagem de Ryan McMorrow em Pequim, Eleanor Olcott em Hong Kong, Ivan Levingston em Londres, Tabby Kinder em São Francisco e James Fontanella-Khan em Nova York