Turnê de Taylor Swift em Singapura faz economistas elevarem previsão do PIB

Bloomberg

Economistas atualizaram as previsões de crescimento do primeiro trimestre deste ano para Singapura, com alguns deles atribuindo novos ganhos em parte à turnê "The Eras Tour", de Taylor Swift.

O PIB do país deve expandir 2,9% nos três meses até 31 de março, o ritmo mais rápido em seis trimestres, de acordo com a estimativa mediana de uma pesquisa da Bloomberg.

Os economistas também elevaram a expectativa de crescimento anual para 2,5% em relação aos 2,3% anteriores —em direção à meta superior da previsão do governo, de 1% a 3% para 2024.

A etapa de Singapura da turnê envolveu seis shows até este sábado (9), o que beneficiou os setores de hotelaria, alimentação, bebidas e varejo, de acordo com o economista do DBS Bank, Han Teng Chua.

"Esses benefícios tiveram origem principalmente em um maior gasto de turistas estrangeiros, com um grande número de fãs do exterior comparecendo aos shows em Singapura", disse Chua, que estima que os shows adicionem entre 300 milhões e 400 milhões de dólares de Singapura (entre R$ 1,1 bilhão e R$ 1,5 bilhão), ou 0,2 pontos percentuais do PIB, à economia da cidade-estado no primeiro trimestre.

Ainda assim, as perspectivas permanecem frágeis para a economia do país, dependente do comércio, em meio a altas taxas de juros globais, à recuperação lenta da China e aos riscos geopolíticos persistentes.

"Esperamos uma fraqueza renovada no primeiro semestre, à medida que o crescimento global mais lento limita a atividade econômica de Singapura, orientada para exportação", disse Shivaan Tandon, economista da Capital Economics. "Mas o crescimento deve se recuperar de forma mais sustentável a partir do segundo semestre do ano."