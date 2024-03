Voto de desempate no Carf eleva ganho da União, mas contribuinte continua maior vitorioso

Brasília

Os julgamentos do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) decididos por meio do chamado voto de desempate, recriado em 2023, ajudaram a elevar as receitas da União no ano passado. Ainda assim, o instrumento não foi suficiente para mudar o favoritismo do contribuinte nas conclusões do órgão.

Foram R$ 278 bilhões julgados em 2023 pelo Carf. Desse total, 15% (ou R$ 40,9 bilhões) foram decididos por meio do voto de desempate e, de acordo com o Ministério da Fazenda, a Receita Federal foi vitoriosa na "esmagadora maioria" desses casos.

Recriado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ano passado em meio à busca por mais receitas federais, o voto de desempate é do presidente da sessão, um representante da Fazenda. Antes da recriação, o empate era automaticamente favorável ao contribuinte.

O presidente do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) Carlos Higino, em seu gabinete, na sede do órgão em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

O voto de desempate, encerrado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), foi recriado pelo atual governo por meio de MP (medida provisória). A iniciativa enfrentou uma série de resistências entre empresários e parlamentares, que ligaram a medida a uma "sanha arrecadatória" da atual gestão, e acabou aprovada por meio de projeto de lei após concessões feitas pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda).

Mesmo com a volta do instrumento, no entanto, pessoas e empresas que disputam os casos com a União saíram vitoriosas em 61% (ou R$ 169 bilhões) dos recursos julgados pelo Carf em 2023. O valor é mais baixo que em 2022 (78%), quando o mecanismo havia sido extinto e os empates favoreciam automaticamente o contribuinte, mas fica pouco abaixo da média de 62% observada nos anos pré-pandemia (2018 e 2019).

O presidente do Carf, Carlos Higino, afirma que as mudanças foram benéficas e que têm ajudado a diminuir a quantidade de casos que continuam em discussão na esfera judicial. Isso porque o contribuinte que aceita o resultado do julgamento decidido por voto de desempate sem recorrer ao Poder Judiciário tem juros e multa abatidos.

"O voto de qualidade com benefícios [tem o mérito] de tentar diminuir o litígio, para que a discussão não vá para o Judiciário. Em caso de decisão com o voto [de desempate], fica sem multa, que pode chegar até 220% do valor. E se pagar em 90 dias tira também o juro", disse.

O Carf é paritário, com metade dos conselheiros indicados pelos contribuintes e a outra metade pelo governo federal. Já os presidentes de cada turma são escolhidos entre os nomeados pela Receita Federal.

Para Higino, o tempo tomado para resolver as disputas é uma questão central a ser enfrentada pelo órgão. "O principal problema que vemos é que contencioso demora demais", apontou Higino.

A lei que rege o funcionamento do órgão define que todo recurso deve ser julgado em até um ano. Isso acontece na última instância, cujo tempo médio de decisão é de 345 dias.

O problema maior está na instância logo abaixo, a primeira no Carf, cujo tempo médio de julgamento é de 1.269 dias (3,4 anos).

A meta de Higino é conseguir reduzir, até 2026, esse tempo médio para o que diz a lei: 365 dias. Esse será o foco do esforço a partir de 2025. Neste ano, o objetivo principal é reduzir o valor total em julgamento ao decidir sobre grandes casos.

Para isso, o Carf está desenvolvendo duas novas ferramentas em parceria com a estatal Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados). A primeira é a criação de um plenário virtual nos moldes do que já acontece no STF (Supremo Tribunal Federal). A ideia é utilizá-lo a partir do segundo semestre para casos menores. Já os processos que envolvem cifras maiores continuarão a ser discutidos no plenário tradicional.

A segunda é uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar os conselheiros na redação dos seus votos. A ideia é criar um programa que usa aprendizagem de modelo de linguagem, software semelhante ao Chat GPT. O programa será alimentado com decisões do Carf e de outras instâncias.

O Carf tem hoje um estoque de 83,9 mil processos, totalizando R$ 1,2 trilhão em discussão. "Isso é quase 10% do PIB [Produto Interno Bruto], totalmente fora do padrão", constatou Higino.

O número de processos tem caído desde 2018, quando o ano terminou com 123 mil casos, mas o mesmo não aconteceu com o valor em discussão —que passou de R$ 638 bilhões em 2018 para o valor atual.

Do total em debate no conselho, R$ 497,8 bilhões (cerca de 40%) estão concentrados em apenas 177 casos. Na outra ponta, há 22,2 mil processos cujos valores em discussão estão abaixo de R$ 84,7 mil (juntos, eles somam R$ 563,5 milhões).

O advogado Leandro Bettini, sócio do MJ Alves Burle e Viana Advogados, diz que o foco do Carf em 2024 em casos de maior valor deve fazer o volume financeiro das decisões pró-União aumentar. "O Ministério da Fazenda viu no Carf uma oportunidade de arrecadação e ele não deveria ser órgão que visa a arrecadação", opinou.

Para ele, o valor das decisões pró-contribuinte maior do que os demais esconde uma dinâmica nociva. "História, estudos acadêmicos e dados mostram que processos de maior valor são mais complexos e têm tendência de ter decisão acirrada e empate. Com o voto de qualidade, são decisões quase sempre pró-Fazenda", disse.

A professora e ex-conselheira do Carf, Karem Jureidini, aponta que a nova legislação, com o perdão de multas e juros em caso de empate, ficou "extremamente equilibrada", mas ela lamenta ainda ter um alto valor decidido com o voto de desempate —já que as decisões têm sido predominantemente pró-Fazenda.

"Nossa fotografia hoje é que permanecemos com muitos votos de bancada [empate], mas a nova norma ameniza esses efeitos. [Com o empate] fica evidenciada a dúvida razoável. Tira a multa e o contribuinte [também] pode se defender ", diz.