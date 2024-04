BHP estuda possível aquisição da Anglo American

Bloomberg

O BHP Group está considerando uma possível aquisição da Anglo American. Pessoas com conhecimento do assunto disseram que essa seria uma das maiores negociações do ano.

A gigante da mineração tem avaliado recentemente a possibilidade de fazer uma oferta pela Anglo American, listada em Londres, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas ao discutir informações confidenciais.

Logo da Anglo American - Rodrigo Garrido - 14.mar.2019/Reuters

As ações da Anglo American caíram 12% nos últimos 12 meses, dando à empresa um valor de mercado de US$ 34 bilhões. A BHP, que é negociada em Londres e Sydney, tem um valor de mercado de cerca de US$ 149 bilhões.

As deliberações estão em estágio inicial e não há certeza de que a BHP decidirá avançar com a negociação, disseram as fontes. Representantes da BHP e da Anglo American se recusaram a comentar.

A Anglo American relatou uma queda acentuada no lucro de 2023 e reduziu seu dividendo após uma queda nos principais produtos que produz.

Nos últimos meses, a empresa reduziu o valor de sua unidade de diamantes De Beers em US$ 1,6 bilhão e reduziu drasticamente suas metas de produção de cobre.

A empresa também propôs cortar 3.700 empregos em suas operações de platina na África do Sul e fez uma baixa contábil em seu negócio de níquel.