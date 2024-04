Cinco pontos para entender a economia da Índia sob Modi

The New York Times

Narendra Modi tem uma fortuna por trás enquanto parece estar prestes a conquistar um terceiro mandato como primeiro-ministro da Índia. Seu partido arrecadou mais dinheiro político do que todos os outros juntos, e os líderes empresariais mais ricos do país o apoiam.

A campanha é impulsionada em parte por uma história vencedora que Modi conta sobre a economia da Índia —parte dela pode ser atrelada às mudanças feitas durante uma década em que esteve no cargo. Ele também se beneficiou de correntes geopolíticas que tornaram a Índia mais atraente para os financiadores globais.

As eleições começarão em 19 de abril e serão concluídas em 4 de junho. Confira abaixo cinco fatores essenciais para entender a economia do país.

Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em discurso durante comício de campanha eleitoral em Meerut, na Índia - Reuters/Anushree Fadnavis

A Índia é grande e está ficando ainda maior

Com a maior população do mundo, a Índia é um país pobre há séculos em termos per capita. Mas sua economia desenvolveu um ímpeto inegável nas últimas três décadas e agora vale US$ 3,7 trilhões (R$ 16,7 trilhões). Tamanho assim tem suas vantagens: até mesmo um ponto percentual de crescimento é monumental.

"O país de crescimento mais rápido" tornou-se a assinatura da Índia nos últimos anos. Em 2022, ela se tornou a quinta maior economia do mundo —ultrapassando a Grã-Bretanha. Mesmo que continue crescendo a um ritmo relativamente modesto, deverá ultrapassar a Alemanha e o Japão para se tornar a terceira maior economia por volta de 2030, atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

A "história de crescimento da Índia", como os empresários locais dizem, está atraindo uma onda de entusiasmo dos investidores, especialmente do exterior. Sob o comando de Modi, os indianos estão se tornando mais esperançosos em relação ao futuro econômico de seu país. À medida que a economia cresce, mesmo taxas de crescimento menores acumulam enormes somas de riqueza.

No entanto, muitos problemas na economia indiana persistem. Uma grande proporção da força de trabalho trabalha em fazendas, por exemplo, e uma parte relativamente pequena dela está empregada em fábricas. Sem empregos melhores, a maioria dos indianos continuará esperando para aproveitar esse sucesso.

Não há nada como estar no lugar certo na hora certa

Nos últimos dez anos, o resto do mundo deu a Modi oportunidades para transformar adversidades em vantagens para a Índia. Ele assumiu o cargo quando os preços do petróleo foram cortados pela metade, o que representa um grande impulso para o país porque depende muito do petróleo importado.

Os anos seguintes, contudo, foram mais turbulentos. Os choques causados pelas medidas mais ousadas de Modi — uma proibição abrupta de notas bancárias e uma grande reforma tributária— foram lentos para serem absorvidos. Em 2019, o crescimento estava desacelerando para menos de 5%. Modi venceu a reeleição naquele ano com base em uma campanha nacionalista após breves conflitos fronteiriços com o Paquistão.

Quando a pandemia da Covid-19 chegou, foi cruel com a Índia. Durante os primeiros bloqueios, a economia encolheu 23,9%. Uma onda de coronavírus em 2021 levou o sistema de saúde da Índia à crise.

A recuperação econômica da Índia coincidiu, então, com um entusiasmo superdimensionado por parte dos países ocidentais para explorar a Índia como parceira econômica e estratégica.

A pandemia expôs a profunda dependência do mundo em relação à China como fornecedora e fabricante. E as tensões aumentadas entre a China e os Estados Unidos, seus próprios conflitos fronteiriços com a Índia e agora suas perspectivas econômicas incertas, inspiraram empresas e investidores a buscar na Índia uma solução.

Construir e construir: Índia exibe novos projetos reluzentes

As melhorias mais visíveis na economia da Índia estão na infraestrutura. O talento de Modi para a implementação ajudou a Índia a desenvolver capacidades exatamente onde o país mais sentia falta.

O "boom" da construção começou com o transporte: trilhos, portos, pontes, estradas e aeroportos. A Índia está se transformando rapidamente. Alguns dos desenvolvimentos são realmente impressionantes e estão preparando o terreno para um crescimento mais rápido. A esperança é que empresas locais comecem a investir mais onde o governo tem dado apoio.

Já o investimento na educação e saúde pública da Índia tem sido menos significativo. Em vez disso, o governo de Modi optou por fazer melhorias concretas para os indianos comuns: levando eletricidade para a maioria das aldeias remotas e água potável e tratamento de e para lares que não tinham.

Sob o brilho, uma potência digital é construída

Menos tangível, mas talvez mais significativa, tem sido a rápida adoção da Índia pelo que o governo chama de "infraestrutura pública digital". Essa é uma rede de software que começa com Aadhaar, um sistema de identificação biométrica estabelecido pelo antecessor de Modi, o primeiro-ministro Manmohan Singh. A partir de identidades digitais únicas, ela conectou o acesso a contas bancárias, benefícios assistenciais e requisitos fiscais.

Essa nova organização dos dados da Índia, combinada com uma rede móvel densa e econômica, trouxe eficiências que lubrificam as engrenagens do comércio. A Índia exporta orgulhosamente o esqueleto básico de sua arquitetura digital para outros países.

Desigualdade se aprofunda à medida que velhos problemas continuam sem solução

Alguns dos males persistentes da economia indiana pioraram. Modi tentou, sem sucesso, consertar questões que assolaram governos anteriores, como política industrial, os mercados agrícolas quebrados e regras para aquisição de terras. O que se tornou ainda pior sob seu governo é a vasta desigualdade social do país.

Um estudo publicado no mês passado em Paris pelo World Inequality Database constatou que, embora o número de bilionários na Índia quase tenha triplicado nos últimos dez anos, os rendimentos da maioria dos indianos permaneceram estagnados.

A renda média ainda é de apenas US$ 1.265 (R$ 6.388,25) por ano, e 90% do país ganha menos de US$ 3.900 (R$ 19.695). Enquanto tantos têm tão pouco, é difícil ver como o consumo doméstico poderá impulsionar um crescimento mais rápido do país.

O governo indiano é rápido em rejeitar a maioria desses relatórios; seus economistas afirmam que os dados subjacentes são muito fracos. Mas isso se deve, em parte, à própria atuação do governo. Apesar de toda a inovação digital da Índia, tornou-se mais difícil decifrar o que está acontecendo na vida econômica do país. Sob o governo de Modi, menos estatísticas oficiais são publicadas e alguns conjuntos de dados importantes, como os que rastreiam o consumo das famílias, estão atrasados e foram redesenhados.

Além disso, instituições como universidades enfrentam pressão legal e financeira para se alinhar à mensagem do governo.