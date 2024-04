Consumo diário de café nos EUA é o mais alto em 20 anos

Bloomberg

Mais de dois terços dos adultos americanos disseram ter bebido café no dia anterior, o nível mais alto em mais de 20 anos, de acordo com a NCA (Associação Nacional de Café, na sigla em inglês).

O consumo de café diariamente aumentou 37% desde 2004, com o aumento mais recente impulsionado por consumidores com mais de 25 anos, segundo o relatório Spring 2024 National Coffee Data Trends. O maior aumento no consumo foi entre os idosos com mais de 60 anos.

Consumo de café nos EUA é o maior em 20 anos - Adobe Stock

"A bebida favorita dos Estados Unidos só continuou a crescer em termos de popularidade geral e em inovação para atender aos gostos em evolução dos consumidores", disse o presidente da NCA, William Murray, em um comunicado à imprensa.

75% dos adultos dos EUA tomaram café na semana anterior, um aumento de 4% em relação ao relatório da NCA do ano passado.

As preferências dos consumidores para beber e preparar café também mudaram. A parcela de consumidores que preferem café pronto para beber em uma base diária é de 15%, quase o dobro do ano anterior, superando as máquinas de espresso, para se tornar o terceiro método de preparação mais popular.

O uso de cafeteiras de filtro e de cafeteiras de xícara única permanecem como os dois métodos mais populares.

Enquanto isso, o café especial continuou a ganhar popularidade, com 57% dos adultos dos EUA consumindo um na semana anterior, em comparação com 63% que tomaram um café tradicional.