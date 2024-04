EUA devem perder 30 gigawatts de energia solar com eclipse desta segunda

Bloomberg

Os Estados Unidos deixarão de gerar mais de 30 gigawatts de energia solar durante o eclipse total desta segunda-feira (8), o equivalente à produção de 30 reatores nucleares, à medida que a luz solar será bloqueada durante as horas de geração de pico.

A rede elétrica do Texas será a mais afetada, perdendo cerca de 17 gigawatts, de acordo com estimativas compiladas pelo Schneider Capital Group LLC.

Para a região nordeste, a rede operada pela PJM Interconnection LLC perderá cerca de 4,8 gigawatts de energia solar em escala de utilidade e aproximadamente a mesma quantidade de sistemas de telhado.

Uma placa de sinalização de matriz exibe uma mensagem para os motoristas sobre o eclipse solar neste 8 de abril de 2024 em Lackawanna, Nova York - Getty Images via AFP

O impacto na rede do meio-oeste será ligeiramente menor — 4 gigawatts.

O eclipse escurecerá brevemente uma longa faixa da América do Norte, do norte do México à Nova Inglaterra e às províncias marítimas canadenses.

Leia mais Setor de energia tenta expandir presença feminina e tem eólicas operadas só por mulheres

Os preços da energia, no entanto, não serão em grande parte afetados, disse Timm Schneider, diretor-executivo da empresa de consultoria. As empresas de serviços públicos tiveram bastante tempo para aumentar as fontes de energia alternativas.

"O eclipse foi bastante divulgado, então as empresas de serviços públicos devem estar prontas", disse Schneider.