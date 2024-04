Investidores começam a duvidar de que juros dos EUA caiam forte neste ano

Londres e Nova York (EUA) | Financial Times

Os investidores estão reduzindo ainda mais suas apostas em cortes de taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA este ano, à medida que dados econômicos fortes aumentam a convicção de que o banco central precisará manter os custos de empréstimos altos para conter a inflação.

Os mercados estão precificando dois cortes de 0,25 ponto pelo Fed em 2024 com apenas 50% de probabilidade de um terceiro, em uma reversão drástica do início do ano, quando se esperava entre seis e sete cortes.

"Estamos tendo vários clientes nos perguntando, ‘por que o Fed cortaria as taxas afinal?’ Isso realmente aumentou ao longo do último mês," disse Evan Brown, gestor de portfólio e chefe de estratégia multiativos na UBS Asset Management. "Com a economia tão forte, a política não é tão restritiva quanto o Fed pensa que é."

Bandeiras sobrevoam o prédio do Federal Reserve em um dia de vento em Washington, EUA - REUTERS

Dados robustos de empregos na sexta-feira aumentaram a crença crescente de que o Fed pode esperar mais tempo para ter certeza de que a inflação está se aproximando de sua meta de 2% antes de cortar.

Desde dezembro, o Fed vem sinalizando que espera cortar sua taxa de juros pelo equivalente a três cortes de um quarto de ponto este ano, da faixa atual de 5,25 a 5,5%.

Falando após os números de sexta-feira, a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, disse que era "muito cedo" para pensar em cortar as taxas, enquanto a governadora do Fed, Michelle Bowman, disse que o progresso na redução da inflação "estagnou ultimamente".

Na sexta-feira, o gigante do fundo de títulos Pimco reduziu sua previsão para dois cortes este ano, de três anteriormente.

"A grande maioria das pessoas com quem falo não acredita que a inflação voltará sustentavelmente a 2%," disse Jon Day, gestor de portfólio na Newton Investment Management. "Achamos que os bancos centrais estão sendo muito dovish."

Os Treasuries dos EUA continuaram a ser vendidos na segunda-feira, elevando o rendimento do Tesouro de dois anos sensível às taxas de juros em 0,05 pontos percentuais para 4,79%, seu nível mais alto desde novembro. Os rendimentos dos Treasuries de referência de 10 anos subiram 0,08 pontos percentuais para 4,45%.

"Os rendimentos de 10 anos estão subindo. Acho que eles vão testar 5% ao longo do ano," disse Lara Rhame, economista dos EUA na FS Investments, que sugeriu que o Fed fará menos cortes do que havia sinalizado, ou não cortará de forma alguma.

"Não acho que veremos um ciclo de cortes de taxa — digamos, uma vez por trimestre — mas uma abordagem mais cirúrgica," acrescentou.

A mudança nas expectativas pode dificultar para outros bancos centrais entregarem múltiplos cortes de taxa este ano sem enfraquecer suas moedas em relação ao dólar.

Os investidores também dizem que o aumento nos rendimentos poderia atrapalhar as ações dos EUA. O índice S&P 500 das empresas de grande capitalização subiu mais de 9% desde o início do ano.

Os investidores de ações em grande parte ignoraram a mudança nas expectativas de taxa, com dados econômicos fortes ajudando a aliviar os temores de que as taxas permanecer próximas dos níveis atuais por mais tempo pesariam no crescimento. Na sexta-feira, o S&P subiu 1,1% após os números de empregos, depois de ter caído no início da semana.

"Se a tendência recente de preços mais altos de energia e commodities continuar, então há o potencial de causar uma repetição do ambiente de mercado financeiro de 2022, que foi um momento sombrio para títulos e ativos de risco," disse Mike Riddell, gestor de portfólio de fundos de títulos na Allianz Global Investors.

Os investidores podem obter mais visibilidade sobre a perspectiva das taxas de juros na quarta-feira, quando os EUA publicarem dados de inflação de março.

Economistas consultados pela Reuters esperam que a taxa anual de inflação suba para 3,4%. As leituras de janeiro e fevereiro já superaram as previsões dos analistas.

Um indicador amplamente observado das expectativas de inflação de longo prazo nos EUA — a chamada taxa de quebra de cinco anos, cinco anos à frente — subiu para 2,26%, de 2,15% no início do ano, impulsionado por um recente aumento nos preços do petróleo.

O petróleo Brent, o benchmark internacional, está sendo negociado em torno de US$90 por barril, acima dos US$87 no início do mês.

Alguns funcionários do Fed sugeriram que o recente aumento da inflação não deve durar. O presidente Jay Powell disse na semana passada que "é muito cedo para dizer se as leituras recentes representam mais do que apenas um solavanco".

O cenário base do UBS ainda é de dois cortes este ano, pelos comentários de Powell.

"Powell tem sido realmente consistente de que o crescimento e um bom mercado de trabalho não são motivo para se abster de cortar as taxas se a inflação diminuir. Então, enquanto ele estiver comunicando esse tipo de reação, ainda precisamos manter os cortes de taxa em nossa previsão", disse Brown.