Feira náutica no Rio tem iate de R$ 39 mi e jet ski elétrico; veja fotos

Quatro suítes, design italiano e lounge com jacuzzi e espreguiçadeiras. Tudo isso sobre as águas, pelo valor de R$ 38,9 milhões. Este é o valor mínimo cobrado pela marca italiana de barcos de luxo Azimut por seu novo iate, o Azimut 83.

O barco é o modelo mais caro exibido na feira Rio Boat Show, feira do setor náutico que acontece até o próximo domingo (5) na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. A embarcação exposta pela fabricante, chamada de Fly 83, é a mais cara do evento.

Com 25 metros de comprimento e velocidade máxima perto dos 60 km/h, o modelo apresentado pela Azimut possui, além das quatro suítes, um flybridge (área localizada acima do convés principal, parecida com um terraço) com mais de 42 metros quadrados —que a empresa chama de "spa sobre as águas".

Iate Fly 83, da fabricante italiana Azimut - Divulgação

O comprador também tem a opção de equipar a embarcação com jacuzzi, espreguiçadeiras e televisão. A área externa possui teto solar retrátil e área com churrasqueira.

De acordo com a Azimut, o grande diferencial do modelo são as janelas inteiriças nas cabines, com possibilidade de abertura.

No Brasil desde 2010, a Azimut possui um estaleiro em Itajaí (SC), o único da empresa localizado fora da Itália. Chamado de Azimut 27 Metri, a maior embarcação produzida por lá tem quase 27 metros de comprimento –o valor não é revelado pela companhia.

No último ano náutico –que foi de 31 de agosto de 2022 a 1 de setembro de 2023–, a fábrica brasileira da marca faturou R$ 500 milhões com a produção de 42 barcos, resultado 25% superior na comparação com o ano anterior.

Para este próximo ano náutico, a expectativa da Azimut é que sejam produzidos 47 barcos, o que permitiria à fabricante alcançar a marca de R$ 550 milhões em faturamento, conforme a projeção da empresa. A fila de espera atual para um barco da marca é de 12 a 24 meses.

Ao todo, o Rio Boat Show está expondo 80 embarcações, das quais 60 estão na água. Entre elas estão o NX44 Pininfarina, lançamento da fabricante brasileira NX Boats, e um jet ski totalmente elétrico, da marca Ventura.

Jet ski elétrico da Ventura está sendo exposto no Rio Boat Show - Divulgação

Já a Solara Yachts levou sua casa flutuante com sala de estar e jantar, cozinha, dois quartos e varanda, avaliada a partir de R$ 990 mil.

A feira é organizada pelo Grupo Náutica, que também realiza edições do evento em São Paulo e em Itajaí. No ano passado, a exposição na capital paulista apresentou 150 embarcações, como iates de luxo, bicicleta aquática e carro-barco.