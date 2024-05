Azul e Gol fecham parceria; saiba como acordo irá funcionar

São Paulo

As companhias aéreas brasileiras Gol e Azul fecharam um acordo comercial de compartilhamento de voos (codesharing), conforme publicado pela Folha. A nova parceria foi confirmada pelas empresas na quinta-feira (23).

O acordo inclui as rotas domésticas operadas exclusivamente por uma das companhias. A medida amplia a oferta de voos no país e permite a venda de bilhetes de uma empresa em voos operados pela outra.

Aeronaves das companhias aéreas Gol e Azul no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. - Bruno Santos - 15.mar.2024/Folhapress

Os programas de fidelidade das companhias também foram contemplados pela parceria. Ao comprar bilhetes de trechos compartilhados, os membros poderão escolher em qual programa irão acumular pontos ou milhas.

Individualmente, as empresas possuem cerca de 1.500 decolagens diárias. Com o compartilhamento de voos, a previsão é que mais de 2.700 viagens com apenas uma conexão sejam criadas.

O que é o acordo de compartilhamento entre Gol e Azul?

O acordo de compartilhamento entre Gol e Azul, chamado codeshare, é uma parceria comercial que vai conectar as malhas aéreas das duas empresas no Brasil. Programas de fidelidade também estão inclusos na parceria.

O acordo é válido para rotas exclusivas, ou seja, aquelas operadas apenas por uma das empresas.

Quando vai começar?

Segundo as empresas, o serviço estará disponível para os consumidores, a partir do final de junho, nos canais de atendimento das duas companhias.

Quantos mercados (voos origem-destino) as ofertas compartilhadas podem alcançar?

As ofertas combinadas podem chegar a 2.800 mercados com uma única conexão e mais de 9.000 mercados quando envolvem duas conexões.

Quais são os benefícios para os clientes?

Os clientes das duas companhias terão mais possibilidades de conexões e destinos finais. Através do acordo, será possível viajar entre cidades operadas por uma das empresas, trocar de aeronave e seguir para outro destino operado pela outra.

Como serão distribuídas as milhas acumuladas nos trechos compartilhados?

Os pontos e milhas dos trechos compartilhados adquiridos no canal da outra companhia (por exemplo, um voo da Gol comprado no site da Azul) poderão ser acumulados no Azul Fidelidade ou no Smiles, de acordo com a escolha do cliente.

Como será feito o check-in e despacho de bagagem nos voos compartilhados?

O check-in e o despacho de bagagem devem ser realizados com a companhia aérea que opera o voo ou o primeiro trecho, mesmo que a passagem tenha sido comprada com a outra companhia. As malas serão entregues no destino final, independentemente de conexão com a outra companhia.

Com qual empresa devo tratar sobre remarcações e cancelamentos de trechos compartilhados?

Remarcações e cancelamentos de reservas devem ser tratados com a companhia que vendeu a passagem, seguindo as regras pré-determinadas por cada companhia.