Brasil e Paraguai chegam a acordo por tarifa de Itaipu

Brasília

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a um acordo com o Paraguai sobre a tarifa a ser cobrada pela venda de energia da usina de Itaipu, após meses de negociação. Os países também se comprometeram com premissas a serem seguidas pelos dois países em torno do assunto.

Vista da hidrelética Itaipu Binacional, na fronteira entre Brasil e Paraguai - 29.10.23 - José Fernando Ogura/ANPr

A tarifa atualmente cobrada por Itaipu, de US$ 16,71 por kW.mês, vai a US$ 19,28. De acordo com pessoas envolvidas nas negociações, no entanto, o consumidor brasileiro não sentirá o aumento porque a diferença será devolvida, por meio de uma espécie de cashback da binacional à ENBpar (estatal que detém a participação acionária na hidrelétrica).

O mecanismo foi desenvolvido para aumentar o montante recebido pelo país vizinho na venda de energia aos próprios consumidores enquanto os brasileiros deixam de sentir a ampliação da tarifa.

O valor ainda fica acima do que poderia ser a tarifa caso fosse levado em conta apenas o custo operacional da usina (US$ 10,77). Por outro lado, fica abaixo do que o governo paraguaio demandava originalmente (US$ 22,70).

Além disso, ficou acertado que, após 2026, o Brasil vai começar a pagar apenas os custos operacionais de Itaipu e o preço a ser pago pelo lado brasileiro ficará entre US$ 10 e US$ 12.

A contrapartida do lado paraguaio é antecipar a negociação do chamado Anexo C (que define as bases financeiras da binacional), o que deve ser concluído em seis meses. Após 2026, o Paraguai também vai oferecer ao mercado livre de energia brasileiro o excedente de energia que hoje vai para o mercado regulado.

O governo brasileiro espera que o acordo diminua de maneira estrutural os preços de energia do Brasil, com efeitos a serem vistos em cerca de 36 meses.