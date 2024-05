Caixa abre inscrições para processo seletivo de estágio; saiba participar

São Paulo

A Caixa Econômica Federal e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) estão com processo seletivo aberto para a contratação de estagiários em várias regiões do país. As inscrições vão até 7 de junho, no site do CIEE.

As vagas são para estudantes de níveis médio, técnico e superior nas áreas de direito, engenharia, arquitetura, pedagogia, psicologia e ciências políticas e sociais. Há reserva de 10% dos postos para candidatos com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

Caixa Econômica Federal - Reuters

Para participar do processo, é necessário que os estudantes estejam regularmente matriculados em instituições de ensino privadas ou públicas e com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, educação de jovens e adultos, técnico ou superior, com idade mínima de 16 anos.

Após inscrito, o candidato fará uma prova e, depois, participará de uma entrevista como parte do processo seletivo. Não há número específico de vagas.

A Caixa paga bolsa-auxílio de R$ 500 para os níveis médio e técnico, podendo chegar a R$ 1.100 no caso de ensino superior, e um auxílio-transporte de R$ 130 por mês. As contratações têm validade de seis meses até dois anos.

Sobre as vagas

Período de inscrição: de 14 de maio até 7 de junho, no site do CIEE

Prova: Realizada somente pela internet, na plataforma do CIEE

Vagas: Não há um número específico de vagas; serão convocados os candidatos conforme a necessidade da Caixa

Cursos

Ensino Superior: Arquitetura e Urbanismo, Direito, Ciências Políticas, Ciências Sociais, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Engenharia Civil

Arquitetura e Urbanismo, Direito, Ciências Políticas, Ciências Sociais, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Engenharia Civil Ensino Técnico: Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Finanças, Técnico em Secretariado, Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Comércio, Técnico em Marketing, Técnico em Logística, Técnico em Seguros, Técnico em vendas

Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Finanças, Técnico em Secretariado, Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Comércio, Técnico em Marketing, Técnico em Logística, Técnico em Seguros, Técnico em vendas Ensino Médio: Educação de Jovens e Adultos - EJA, Ensino Médio

Requisitos

Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de Ensino Médio Regular, Ensino Médio EJA, Técnico e Superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação conforme Anexo I;

Brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;

Que não tenha sido exonerado a bem do serviço público;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na CAIXA, exceto pessoas com deficiência, conforme Art. 11 da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008;

Que não possuam restrições cadastrais que impeçam a abertura de conta para recebimentos dos valores de bolsa estágio e auxílio transporte;

No caso de Curso Técnico Integrado, somente serão acatadas as áreas técnicas indicadas no Anexo I;

Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos, conforme previsto no § 5º do Art. 7º da Resolução n. 1 do CNE/CEB, de 21 de janeiro de 2004 (Conselho Nacional de Educação).

Ao assinar o contrato

No ato da assinatura do contrato, a concessão de estágio para estudante de curso de nível superior é permitida a partir do 3º semestre para cursos com duração de 3, 4 ou 5 anos;

Para nível médio a concessão de estágio é permitida a partir do 1º ano do ensino médio ou da educação profissional técnica de nível médio.

Bolsa Auxílio e horas de trabalho

Ensino Médio/ Técnico: R$ 500,00 para: 4 horas por dia - 20 horas por semana;

Ensino Superior: R$ 880,00 para: 4 horas por dia - 20 horas por semana (Apenas nas localidades onde há essa obrigatoriedade por Lei/Decreto); R$ 1.100,00 para: 5 horas por dia - 25 horas por semana.

Auxílio Transporte

Será concedido no valor de R$ 130,00 por mês.

Como se cadastrar no CIEE