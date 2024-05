Carros híbridos, aposta do Brasil, começam a ganhar espaço no mercado mundial

Londres | Financial Times

Fabricantes de automóveis globais estão intensificando seus investimentos em tecnologias para carros híbridas à medida que a crescente cautela dos consumidores em relação aos veículos totalmente elétricos força a indústria a mudar rapidamente de direção, de acordo com executivos de alto escalão.

Uma combinação de taxas de juros ainda altas e preocupações com infraestrutura de carregamento inadequada esfriou o entusiasmo dos compradores por carros totalmente elétricos, levando a um aumento nas vendas de veículos híbridos que a maioria da indústria há muito tempo considerava apenas como uma solução temporária.

Aproveitar a demanda ressurgente por híbridos foi uma prioridade, disseram executivos da GM (General Motors), Nissan, Hyundai, Volkswagen e Ford ao Financial Times nesta semana.

Fabricantes de automóveis estão intensificando investimentos em híbridos com a crescente cautela dos consumidores em relação aos veículos totalmente elétricos .

"Temos que investir pesadamente no futuro dos híbridos plug-in [tipo de carregador desses veículos]", disse Mark Reuss, presidente da General Motors. "Temos que ser ágeis. Temos um arsenal global de ferramentas técnicas que podemos implantar bastante rapidamente."

A visão foi ecoada por José Muñoz, presidente global da Hyundai, que agora está considerando fabricar híbridos em sua nova fábrica de US$ 7,6 bilhões na Geórgia, uma vez que mais motoristas estão relutando em comprar veículos totalmente elétricos.

"Se você me perguntasse seis meses atrás, definitivamente um ano atrás, eu teria dito totalmente elétrico", disse Muñoz. "Muitas coisas aconteceram entre então e agora. Elétrico ainda é o futuro. Mas agora estamos vendo uma transição mais longa."

O crescimento das vendas de carros elétricos desacelerou nos Estados Unidos e na Europa no ano passado, levando fabricantes de automóveis a oferecer descontos. Executivos da indústria já reconheceram que o mercado perdeu algum impulso à medida que o crescimento futuro das vendas depende cada vez mais da demanda dos compradores convencionais, em vez dos primeiros adotantes.

Ao mesmo tempo, há preocupações sobre se os governos podem voltar atrás em planos anteriores de forçar uma transição rápida para longe dos carros à base de gasolina.

O chefe europeu da Ford, Martin Sander, disse que o ritmo da transição na Europa depende do consumidor e que o grupo dos EUA está preparado para continuar vendendo modelos híbridos na próxima década.

"Queremos garantir que estamos configurando nosso modelo de negócios de forma flexível o suficiente" para lidar com mudanças na demanda, disse Sander ao Financial Times. "Todo o nosso planejamento de negócios e ciclo de vida é muito mais dinâmico agora."

O rival dos EUA, General Motors, que havia eliminado em grande parte os híbridos plug-in de seu portifólio, disse em janeiro que reintroduziria a tecnologia.

A crescente hesitação dos consumidores ocorre exatamente quando os fabricantes de automóveis enfrentam uma ameaça crescente de fabricantes chineses lançando veículos elétricos mais baratos tanto em seu mercado doméstico quanto, cada vez mais, na Europa.

Para permanecer competitiva na China, a Peugeot precisa se manter "ágil" para evitar ser arrastada para a guerra de preços do país, disse sua diretora executiva, Linda Jackson. "Estamos resistindo, mas o mercado chinês é o maior mercado automotivo do mundo, então é muito difícil para um fabricante global não estar presente", disse Jackson.

De acordo com a Schmidt Automotive Research, marcas chinesas como BYD, bem como marcas como a Polestar, que fabricam na China, representaram quase 10% dos carros totalmente elétricos registrados na Europa Ocidental em março. Isso representa um aumento de pouco mais de 4% há dois anos.

"Vemos um aumento da concorrência vindo de marcas chinesas e de outros mundos de tecnologia", disse o diretor executivo da Nissan, Makoto Uchida, ao Financial Times.

A ameaça das empresas chinesas apenas intensificou o foco dos fabricantes de automóveis em híbridos, que geralmente têm margens de dois dígitos em comparação com os frequentemente deficitários veículos totalmente elétricos.

Para muitos fabricantes de automóveis, a transição mais lenta está permitindo que continuem a obter lucros dos motores tradicionais, ao mesmo tempo em que fornecem mais poder financeiro para desenvolver tecnologia de veículos elétricos.

A maioria da indústria ainda acredita que desenvolver carros totalmente elétricos lucrativos é o objetivo mais importante a longo prazo.

No início desta semana, a Toyota, a maior defensora de híbridos nos últimos anos, disse que planejava aumentar os gastos em novas tecnologias em mais de 40% depois que as vendas de híbridos impulsionaram os lucros do grupo para um recorde no ano passado.