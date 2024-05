ChatGPT fica mais esperto, lucro da Petrobras cai e o que importa no mercado

São Paulo

A versão gratuita do ChatGPT recebeu uma atualização e agora alcançou o potencial de "raciocínio" da versão paga, além de permitir uploads de arquivos e interação por voz.

As mudanças serão implementadas nas próximas semanas, mas terão um limite de uso para quem não é assinante.

O que muda? Ele dá acesso à inteligência do GPT-4; oferece pesquisas não só na própria base, mas também em sites; disponibiliza análise de dados e criação de gráficos; tem conversa por voz, upload de arquivos para resumo, ajuda em escrita e análise.



↳ As funções estarão disponíveis no modelo batizado de GPT-4o, uma espécie de versão mais simples do GPT-4.



↳ Outra novidade é a versão em aplicativo do ChatGPT para quem usa computadores Apple.



Para quem já assina, o que há de novo? Rapidez, principalmente. Nas próximas semanas, a OpenAI promete também melhorar a interface de voz para os assinantes, permitindo uma espécie de conversa "mais natural" entre as pessoas e o ChatGPT.



↳ O novo modelo de inteligência artificial requer menos processamento de dados e, assim, custa menos para a empresa, que lidera a corrida frente aos concorrentes como Google e Meta.



Dominante: a OpenAI foi a primeira empresa a desenvolver uma inteligência artificial generativa (capaz de criar conteúdo) que se popularizou.

Um pontapé fundamental foi o investimento de US$ 1 bilhão (R$ 5,15 bilhões) feito pela Microsoft em 2019;

Primeiro veio o GPT-3, depois o GPT-3.5 e tudo mudou em 2023 com o GPT-4, que surpreendeu o mundo com a precisão das respostas.

No site da Folha, você pode ver um vídeo em que a OpenAI mostra como funcionam as novas funções.

Lucro da Petrobras recua

A Petrobras registrou lucro de R$ 23,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, queda de 38% em relação ao mesmo período do ano anterior.



↳ A empresa também anunciou o pagamento de R$ 13,4 bilhões em dividendos a seus acionistas.



A companhia afirma que o desempenho foi provocado por queda nas vendas e pelos menores preços dos combustíveis, apesar da alta de 2,4% no preço do petróleo.



↳ As vendas de combustíveis da estatal caíram 2,6%. No caso do diesel, as vendas caíram 3,4%, com aumento na mistura obrigatória de biodiesel.

Logotipo da Petrobras na sede da companhia, no centro do Rio de Janeiro. - REUTERS

Outros números:

A receita no trimestre foi de R$ 117,7 bilhões, baixa de 15,4%;

O Ebitda, indicador que mede a geração de caixa de uma empresa, recuou 17,2%, para R$ 60 bilhões;

A companhia afirmou ter investido US$ 3 bilhões (R$ 15,5 bilhões) no trimestre, alta de 22,6%.

Foi um trimestre conturbado, tanto do ponto de vista operacional quanto político.

↳ A estatal passou parte do período com elevadas defasagens nos preços dos combustíveis e sob ataque de ala do governo contrária a seu presidente, Jean Paul Prates.



↳ Analistas apontam a crise política como outro fator que dificultou repasses aos preços.

75 horas por semana

Fornecedores da marca Shein ainda mantêm funcionários trabalhando 75 horas por semana, mesmo após a empresa ter se comprometido em 2021 a melhorar as condições dos trabalhadores.

↳ É o que mostra um relatório do grupo suíço Public Eye.

Abre aspas. "Trabalho todos os dias das 8h às 22h30 e tiro um dia de folga por mês. Não posso me permitir mais dias de folga porque custa muito caro." O relato é de uma funcionária que trabalha há 20 anos com costura.

Os trabalhadores também alegaram ter notado um aumento no número de câmeras de vigilância nas fábricas.

O novo relatório mostra que a média de trabalho está em 12 horas por dia, sem intervalos para almoço ou jantar;

As jornadas duram de seis a sete dias por semana;

O salário-base médio é de 2.400 yuans (R$ 1.745), mas sobe ao patamar de 6.000 a 10.000 yuans (R$ 4.300 a R$ 7.200) com o pagamento das horas extras.

Estande da varejista de moda Shein na China International Supply Chain Expo (CISCE) em Pequim - 28 de novembro de 2023. REUTERS/Florence Lo/Foto do Arquivo ORG XMIT: FW1 - REUTERS

Crianças no local de trabalho?

A Public Eye também disse que observou crianças nas fábricas, adolescentes embalando itens e o descumprimento da proibição de fumar no local.



↳ A empresa reconheceu que alguns funcionários enfrentaram o desafio de equilibrar o trabalho e o cuidado dos filhos, o que "pode fazer com que os trabalhadores levem os seus filhos para o local de trabalho".



O que mais diz a Shein: que está "trabalhando duro" para abordar as questões levantadas e que havia feito "progressos significativos na melhoria das condições" desde o último relatório.

Em 2021, ela afirmou que as longas horas de trabalho eram um "desafio comum" ao setor têxtil, e que era necessário trabalhar em conjunto.

Enquanto isso… a Shein quer abrir seu capital em uma Bolsa de Valores, fazendo sua primeira emissão de ações.



A primeira opção era fazer a operação nos Estados Unidos, mas parlamentares americanos criticam a empresa justamente sobre as práticas de trabalho na China, entre outros pontos. Assim, a tendência é que o grupo faça a abertura de capital em Londres, Reino Unido.



↳ A empresa teve seu valor de mercado avaliado em US$ 66 bilhões (R$ 340,3 bilhões)



No Brasil, a empresa pode sentir o impacto de uma revisão da isenção de impostos sobre compras internacionais de até US$ 50, chamada de Remessa Conforme. Os setores produtivos do país pedem o fim da isenção, que beneficia também outras varejistas asiáticas, como a Shein e a Shopee.



↳ Entenda mais sobre a Remessa Conforme aqui.



↳ Saiba quais são seus direitos nas compras online da China.

A vantagem da conta em dólar

Turistas brasileiros têm usado contas internacionais para transferir dinheiro e baratear suas compras em viagens aos Estados Unidos.

A opção garante uma conversão mais barata do dólar, já que as transferências usam a cotação comercial, e não a versão turismo.

O IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) também é menor do que o cobrado nas compras feitas com cartão de crédito, por exemplo.

Quais são as taxas? O imposto sobre a transferência para uma conta investimento é de 0,38%, enquanto o cobrado sobre o cartão é de 4,38%. Já as contas transacionais têm uma cobrança de 1,1%, taxa cobrada também nas casas de câmbio.



Nomad, Avenue e C6 são algumas das plataformas com foco em investimentos no exterior que podem ser utilizadas.

Alguns números:



R$ 46 bilhões: foi o volume de investimentos de brasileiros no exterior. Em 2003, o fluxo foi de R$ 1,6 bilhão.



R$ 5,154: valor do dólar na segunda-feira (13).



5,25% a 5,50% ao ano: taxa de juros básica dos Estados Unidos.

Juros reforçam interesse



O ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos também tem sido um estímulo para investimentos em renda fixa por lá. Assim, os dólares rendem enquanto ficam aplicados, à espera da próxima viagem.



Entenda: para combater a inflação em alta nos pós-pandemia, o Fed, banco central americano, elevou os juros básicos do país de 2022 a 2023.

O índice define o quanto o Tesouro americano paga ao tomar dívida de investidores e serve como um piso para todos os outros juros pagos na economia.

Por isso há tanto interesse em investir na renda fixa americana. Isso também explica a força do dólar. Veja mais aqui.



↳ No Brasil, o princípio é o mesmo com a taxa Selic. Entenda o que ela é e como ela afeta a sua vida.

Cuidados:

Para garantir a cobrança de apenas 0,38%, é importante manter o dinheiro investido por um período mínimo na conta investimento.

As transações entre ela e a conta transacional, que permite saques e o uso de débito durante as compras, são monitoradas para evitar que o contribuinte pague impostos a menos.

Segundo o C6 Bank, o bloqueio da conta é algo comum em caso de um volume alto nas movimentações.

