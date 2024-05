Codevasf abre concurso para cargos com salários de R$ 9.000; saiba se inscrever

São Paulo

A Codevasf (Companhia do Vale do São Francisco e do Parnaíba) abre, nesta segunda-feira (20), as inscrições para o concurso público com 61 vagas para nível superior, com salário inicial de R$ 9.065,95.

As inscrições vão até 10 de junho, no site da Cebraspe, neste link, e custam R$ 90. Inscritos no Cadúnico (Cadastro Único) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para ser realizadas em 4 de agosto, nas cidades de Brasília (DF), Aracaju (SE), Belém (PA), Bom Jesus da Lapa (BA), Goiânia (GO), Macapá (AP), Maceió (AL), Montes Claros (MG), Palmas (TO), Petrolina (PE), São Luís (MA) e Teresina (PI).

Serão selecionados profissionais para as áreas de administração, contabilidade, economia, engenharia civil, engenharia de agrimensura, engenharia de pesca e aquicultura, estatística, geologia, jornalismo, publicidade e propaganda, e tecnologia da informação.

A Codevasf agendará uma data para os candidatos aprovados apresentarem documentação e fazer a entrevista admissional, além da realização de exames médicos. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogável por igual período, uma única vez.

Veja as oportunidades distribuídas em suas respectivas áreas e lotações: