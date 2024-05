Governo suspende leilão de compra de arroz importado

São Paulo | Reuters

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) suspendeu o leilão de compra de arroz importado marcado para esta terça-feira (21), operação que o governo havia lançado como uma das medidas para limitar os impactos nos preços do produto, após as enchentes no Rio Grande do Sul.

A estatal não informou imediatamente a razão da suspensão da operação, que inicialmente compraria cerca de 104 mil toneladas de arroz importado por terceiros.

O comunicado sobre a suspensão foi publicado na noite de segunda-feira (20) no site da estatal. A Conab disse que a data de realização do leilão será publicada oportunamente.

Plantação de arroz em Mostardas (RS) - Sílvio Ávila - 11.mar.2024/AFP

Desde o início, o programa de compra de arroz importado não foi bem recebido por produtores do Rio Grande do Sul, estado que responde normalmente por 70% da safra nacional do produto básico.

Agricultores afirmam que, apesar das perdas, a colheita já estava avançada, e a produtividade este ano indicava bons resultados. Dizem ainda que a compra de arroz importado pode pressionar os preços locais, desestimulando a nova safra.

De outro lado, a alta dos preços preocupa o governo do ponto de vista da inflação.

Na véspera, o comitê gestor da Camex (Câmara de Comércio Exterior) aprovou a redução a zero do imposto de importação de três tipo de arroz, como medida adicional para evitar problemas de oferta e de preços do produto decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul.

O preço do arroz em casca posto na indústria do Rio Grande do Sul subiu 8,55% no acumulado do mês, para R$ 116,28 a saca de 50 kg, segundo o indicador de arroz em casca do Cepea/Irga.