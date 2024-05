Crise no mercado de suco de laranja leva à busca por frutas substitutas

Londres | Financial Times

Preços do suco de laranja dispararam para níveis recordes, impulsionados por condições climáticas adversas e doenças no Brasil, o maior exportador do mundo, levando fabricantes a explorar se podem usar tangerinas em vez de laranjas para fazer a bebida.

Os futuros de suco de laranja —que permitem aos players da indústria se protegerem contra oscilações de preços— dispararam desde o final de 2022, quando um furacão, seguido de uma onda de frio, devastou hectares de laranjais na Flórida, principal região produtora dos Estados Unidos, segundo maior produtor do mundo.

Mas rali acelerou bruscamente neste mês, à medida que perspectiva de uma safra desastrosa no Brasil deixou o mercado em pânico.

Os futuros concentrados de suco de laranja, negociados na Intercontinental Exchange em Nova York, atingiram US$ 4,92 por libra (equivalente a 453 gramas) nesta terça-feira (28), quase o dobro do preço de um ano atrás.

Preços do suco de laranja dispararam para níveis recordes, impulsionados por condições climáticas adversas e doenças no Brasil, o maior exportador do mundo. - Mike Blake/Reuters

"Esta é uma crise", disse Kees Cools, presidente da IFU (Associação Internacional de Sucos de Frutas e Vegetais). "Nunca vimos nada parecido, nem mesmo durante as grandes geadas e furacões."

As graves escassezes aumentaram temores de um aumento de preços que afetará consumidores e remodelará fundamentalmente a indústria global de suco de laranja, de acordo com a IFU.

Normalmente, fabricantes conseguem superar as diferenças de sabores de uma temporada para outra misturando estoques de suco de laranja congelado —que tem uma vida útil de dois anos— da última safra com a nova colheita. Mas três anos consecutivos de oferta em declínio esgotaram os estoques.

A solução de longo prazo para a escassez de laranjas, segundo Cools, pode ser fazer suco de laranja a partir de tangerinas, cujas árvores são mais resistentes às mudanças climáticas nas regiões produtoras.

A única opção de longo prazo "sem alterar a naturalidade e a imagem do produto" pode ser "usar diferentes espécies de frutas", disse Cools.

A indústria já está experimentando. No Japão, que normalmente importa 90% de seu suco de laranja, principalmente de frutas cultivadas no Brasil, a escassez de oferta foi exacerbada por um iene fraco, elevando ainda mais os custos de importação. A Seven & iHoldings, proprietária da rede de supermercados estadunidense 7-Eleven, recorreu ao suprimento doméstico de tangerinas do país, lançando um produto de suco de tangerina e laranja.

A IFU estava considerando iniciar o processo regulatório para permitir que a bebida contenha frutas cítricas além das laranjas, disse Cools.

Isso exigiria uma mudança legislativa, primeiro no código de padrões alimentares do Codex Alimentarius estabelecido por órgãos da ONU, e depois em nível nacional, como pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA.

A escassez de oferta de hoje remonta a 20 anos atrás, quando o greening cítrico —uma doença incurável espalhada por insetos psilídeos sugadores de seiva que torna a fruta da árvore amarga antes de matá-la completamente— foi detectado pela primeira vez nos EUA.

Em 2008, se espalhou pela Flórida, que historicamente respondia por mais de 80% do suprimento dos EUA. Duas décadas atrás, a Flórida produzia cerca de 240 milhões de caixas de suco de laranja por ano, segundo Cools. Hoje, exacerbado pelas mudanças climáticas, esse número caiu para apenas 17 milhões.

O Brasil entrou para compensar o déficit, mas agora a potência agrícola sul-americana também está começando a enfrentar dificuldades. A produção este ano caiu um quarto, para 232 milhões de caixas de laranjas, segundo estimativas da Fundecitrus, a organização de produtores de cítricos.

Os laranjais brasileiros foram afetados por temperaturas acima da média e precipitação abaixo da média, disse Andrés Padilla, analista do Rabobank. Menos de um terço das fazendas eram irrigadas e mesmo elas "tiveram dificuldades para lidar", disse ele.

O Rabobank estima que quase 40% dos laranjais na principal região produtora no sudeste do país estão infectados com greening cítrico.

A doença também faz as laranjas caírem mais cedo, o que significa que os agricultores tendem a colher antes do que normalmente fariam, afetando novamente o "perfil de sabor", disse Padilla, acrescentando que isso "cria desafios para a indústria de suco de laranja".

A única maneira de curar a doença é arrancar a árvore, "o que o agricultor não gosta de fazer porque ainda há laranjas", disse Cools. "Mas os rendimentos são ruins e a qualidade [da fruta] é ruim.

"Executivos da indústria dizem que consumidores provavelmente sentirão o impacto por anos. Muitos fabricantes já estão repassando os custos crescentes para seus clientes".

"Devido a esses fatores turbulentos e incertos tanto globalmente quanto no Reino Unido, tivemos que revisar os preços e tamanhos de nossas bebidas", disse Sarah Baldwin, diretora executiva da Purity Soft Drinks.

Enquanto isso, a demanda dos consumidores não mostra sinais de diminuição. Antes da pandemia de coronavírus, alguns americanos haviam abandonado o suco de laranja, preocupados com seu teor de açúcar, e mudado para suplementos para obter sua dose diária de vitamina C, disse Jack Scoville, corretor da Price Futures Group em Chicago. Mas "durante a Covid, muitas pessoas redescobriram o suco", disse ele.