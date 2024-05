Dívida bruta do Brasil sobe a 76,0% do PIB em abril, superávit do setor público fica abaixo do esperado

São Paulo | Reuters

A dívida bruta do Brasil registrou alta em abril, quando o setor público consolidado apresentou superávit primário bem mais fraco do que o esperado, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Banco Central.

A dívida pública bruta do país como proporção do PIB (Produto Interno Bruto) fechou abril em 76,0%, contra 75,7% no mês anterior. Já a dívida líquida foi a 61,2%, de 61,1%.

Fachada do BC. - Gabriela Biló/Folhapress

O resultado da dívida líquida ficou acima da expectativa em pesquisa da agência de notícias Reuters de 61,0%.

Em abril, o setor público consolidado registrou um superávit primário de R$ 6,688 bilhões, bem abaixo da expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters de saldo positivo de R$ 14,8 bilhões.

O desempenho mostra que o governo central teve superávit de R$ 8,762 bilhões, enquanto estados e municípios registraram déficit primário de R$ 1,377 bilhão e estatais tiveram saldo negativo de R$ 698 milhões, mostraram dados do BC.