Warren Buffet troca fundação de Bill Gates por filhos em herança de US$ 130 bilhões

Warren Buffett confirmou nesta sexta-feira (28) que planeja doar a maior parte de sua fortuna para uma nova fundação liderada por seus três filhos após sua morte, encerrando uma longa história de doações para a Bill & Melinda Gates Foundation.

O bilionário CEO da Berkshire Hathaway disse ao Wall Street Journal que seus filhos Susie, Howard e Peter Buffett serão os administradores da nova fundação, que receberá uma das maiores injeções de riqueza de todos os tempos quando ele morrer.

Buffett, que completará 94 anos em agosto, revelou que detinha aproximadamente US$ 130 bilhões em ações da Berkshire nesta sexta. Ele reiterou que a Gates Foundation não será beneficiária em seu testamento.

"A Gates Foundation não receberá dinheiro após a minha morte", disse Buffett na entrevista. Buffett doou aproximadamente US$ 43 bilhões para a fundação ao longo das últimas duas décadas, incluindo uma doação de US$ 4 bilhões anunciada na sexta.

As ligações de Buffett com a Gates Foundation remontam a 2006, quando ele anunciou que faria doações anuais para ela e quatro instituições de filantropia administradas por sua família. Ele mais tarde lançaria o The Giving Pledge em 2010, que convidava bilionários a doar pelo menos metade de sua riqueza para a caridade.

Suas doações foram estruturadas de forma que a cada ano 5% de suas ações da Berkshire seriam doadas para a Gates Foundation, o que garantia que Buffett nunca venderia totalmente a empresa antes de sua morte.

Buffett também estabeleceu várias condições para continuar o compromisso, exigindo que Bill ou Melinda Gates permanecessem ativos na fundação, e que suas doações permitissem que a instituição gastasse pelo menos 5% de seu patrimônio por ano.

Buffett administrou a fundação de 2006 a 2021. Melinda Gates renunciou no início deste mês.

Mark Suzman, CEO da Gates Foundation, disse que Buffett desempenhou "um papel inestimável em defender e moldar o trabalho da fundação para criar um mundo onde cada pessoa possa viver uma vida saudável e produtiva".

"Somos profundamente gratos por seu presente e contribuições mais recentes", acrescentou.

A Gates Foundation, que destinou US$ 7,7 bilhões para projetos no ano passado, concentrou sua ajuda em iniciativas de saúde global, desenvolvimento agrícola e promoção da equidade de gênero na África e no Sul da Ásia.

A futura fundação que os filhos de Buffett administrarão se tornará uma das maiores instituições de caridade do mundo no lançamento, rivalizando com a Novo Nordisk Foundation de US$ 108 bilhões em 2022.

Ela superará imediatamente outras grandes instituições de caridade, incluindo a de Gates, de US$ 75 bilhões, e a Ford, de US$ 16 bilhões, garantindo capacidade de financiar bilhões de dólares em projetos anualmente.

Buffett disse que não incumbiu seus filhos de filantropias específicas a seguir. Susie e Howard fazem parte do conselho da Berkshire.

"[A fundação] deve ser usada para ajudar as pessoas que não tiveram tanta sorte quanto nós", disse Buffett nesta sexta. "Há 8 bilhões de pessoas no mundo, e eu e meus filhos, nós estivemos na 100ª posição do 1% mais sortudo ou algo assim. Há muitas maneiras de ajudar as pessoas".