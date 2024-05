Do corporativo ao lazer: perfil dos viajantes de primeira classe em voos muda após pandemia de Covid-19

Financial Times

Quando a pandemia de Covid-19 começou a abrandar nos últimos dois anos, os turistas voltaram aos céus. Foi então que o chefe da Lufthansa, Carsten Spohr, percebeu que tinha um problema, embora fosse um problema bem-vindo: a companhia aérea não tinha assentos de primeira classe suficientes para atender ao aumento na demanda de viajantes de lazer.

"Este ano é o primeiro em que toda a minha equipe me diz que precisamos expandir a primeira classe... Nunca pensei que ouviria isso", disse Spohr recentemente a analistas do setor.

Nesta primavera, a Lufthansa finalmente estreou uma nova gama de cabines de longo curso que incluíam suítes privativas de primeira classe totalmente fechadas com camas de casal, como parte de um investimento de 2,5 bilhões de euros (R$ 14 bilhões, na atual cotação).

E essas cabines tão aguardadas ilustram como as companhias aéreas estão correndo para estabelecer novos padrões de luxo durante a recuperação da indústria após o pior da pandemia.

Depois de passar décadas adaptando cabines premium para viajantes corporativos, que as preenchiam de forma confiável, as companhias aéreas agora enfrentam o desafio de adaptar seus produtos a um novo tipo de passageiro de alto padrão —o turista.

Primeira classe no Etihad Airways Boeing 787 Dreamliner, em foto de julho de 2015. - REUTERS

Isso porque, nos dias de hoje, os clientes que ocupam os assentos mais caros são, na maioria das vezes, viajantes de lazer, que lideraram um aumento nas viagens de classe executiva e primeira classe nos últimos dois anos, em uma mudança significativa para as companhias aéreas do mundo.

"Nos últimos anos, notamos um crescimento no número de pessoas em nossas cabines premium por motivos de lazer pessoal, o que representa uma mudança em relação aos tradicionais viajantes corporativos que dominavam as cabines de negócios e primeira classe", diz Eduardo Correia de Matos, diretor de atendimento ao cliente da companhia aérea do Oriente Médio, Etihad.

As companhias aéreas afirmam que começaram a ver um aumento de viajantes de lazer premium antes de 2020, mas a pandemia acelerou o fenômeno.

Os chefes das companhias aéreas atribuem isso a dois fatores. Primeiro, durante os dias mais sombrios da pandemia, muitas pessoas acumularam dinheiro extra, pois tinham pouco com o que gastar durante os bloqueios. Os lares na Europa e no Reino Unido estavam economizando um quarto de sua renda disponível no primeiro trimestre de 2020, de acordo com dados da Bolsa de Valores de Londres.

Em segundo lugar, quando viajavam, as pessoas estavam dispostas a pagar um pouco mais por espaço pessoal extra, compensando a possível propagação aérea de um vírus em cabines lotadas.

No entanto, mesmo com a pandemia agora sendo uma memória distante, a tendência continuou, deixando os chefes das companhias aéreas cada vez mais confiantes de que uma mudança estrutural ocorreu na indústria, à medida que os viajantes de lazer compensam qualquer declínio a longo prazo nos passageiros corporativos.

"As pessoas estão dispostas a gastar mais em experiências porque isso é uma memória duradoura", diz Juha Järvinen, diretor comercial da Virgin Atlantic. "As pessoas querem investir em suas férias anuais ou semestrais, querem melhorar."

Trocar por algo melhor é caro, no entanto. O preço médio de um voo de primeira classe entre Londres e Sydney para uma viagem de duas semanas durante o Natal varia entre 7.100 de libras (R$ 46.874) e 10.500 de libras (R$ 69.320), de acordo com dados do Google.

Voos para Nova York a partir de Londres no mesmo período de pico custam entre 4.050 de libras (R$ 26.738) e 7.600 de libras (R$ 50.175), enquanto Paris para Dubai tem uma média de cerca de 6.000 de libras (R$ 39.606). O custo da classe econômica é uma fração desses preços.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A British Airways —na época, se autodenominando "a companhia aérea favorita do mundo"— deu início a uma corrida para melhorar a experiência a bordo quando revelou a primeira cama totalmente reclinável em primeira classe, em 1995, estendendo-a para a classe executiva em 2000.

Mas então vieram os concorrentes com bolsos fundos moradores do Golfo, que elevaram o luxo nos céus a novos patamares ao longo das duas décadas seguintes. Eclipsando as companhias aéreas europeias e americanas, as companhias aéreas do Oriente Médio introduziram assentos fechados para maximizar a privacidade. Elas também serviam alimentos luxuosos, como caviar e vinhos finos, e introduziram spas opulentos em suas salas VIP nos aeroportos.

Isso culminou na "The Residence" da Etihad, lançada há uma década em seus superjumbos Airbus A380. Ela oferecia aos viajantes de luxo dispostos a pagar o preço muitas vezes de cinco dígitos uma suíte que incluía um quarto, sala de estar e banheiro.

A Etihad esperava aposentar seus A380s após o colapso das viagens aéreas no auge da pandemia, mas trouxe de volta os maiores aviões de passageiros do céu para atender à crescente demanda por viagens.

E, à medida que a indústria se recupera dos efeitos da pandemia, muitas companhias aéreas agora estão buscando renovar as cabines de suas aeronaves.

Além da iniciativa da Lufthansa, a Emirates embarcou em um programa de US$ 2 bilhões (R$ 10,34 bilhões) para modernizar suas aeronaves mais antigas com novas cabines, enquanto a American Airlines fechou completamente seus assentos de classe executiva para adicionar privacidade. Em outros lugares, a Finnair introduziu um novo design de assento que se assemelha a uma cama.

"Nosso espaço de cabine premium continuará a aumentar nos próximos anos conforme expandimos nossa frota", diz Nabil Sultan, vice-presidente executivo de vendas de passageiros e gerenciamento de país na Emirates.

A indústria aérea estava acostumada a lidar com o clássico viajante corporativo, entorpecido por dezenas de viagens de trabalho por ano, que valoriza a velocidade e conveniência em detrimento do luxo e experiência.

"Se você é uma companhia aérea, essas pessoas são seus clientes dos sonhos: seus empregadores pagam muito dinheiro por passagens flexíveis e, em geral, são viajantes bastante desiludidos", diz Rob Burgess, editor do site de viajantes frequentes Head for Points. "Eles entram direto em seus assentos, colocam o cinto de segurança, uma coberta sobre a cabeça, recusam toda comida e bebida e dormem", explica.

Mas agora, as companhias aéreas precisam atender a clientes que desejam aproveitar ao máximo sua experiência após desembolsar vários milhares de dólares de seu próprio dinheiro. Eerika Enne, chefe de experiência do cliente a bordo da Finnair, diz que há algumas "necessidades básicas" que viajantes corporativos e de lazer têm em comum, especialmente "uma jornada sem complicações e uma experiência de alta qualidade".

No entanto, ela acrescenta que os viajantes de lazer não são tão sensíveis ao tempo e desejam uma experiência mais completa durante o voo.

"Eles querem passar um pouco mais de tempo no lounge... Também a bordo querem desfrutar de uma experiência gastronômica completa, assistir a um filme e realmente aproveitar", diz.

Daniel MacInnes, um executivo da empresa de design de aeronaves PriestmannGoode, diz que os clientes estão exigindo produtos "únicos" ao projetar uma nova cabine.

"Todos mudaram os critérios e pensaram 'bem, na verdade, nosso viajante quer mais'", explica.

"Um passageiro na primeira classe quer que aquele assento seja o mais confortável em que já sentou e precisa ser a melhor cabine de aeronave em que já esteve... Agora há a compreensão de que precisa ser semelhante à compra de um jato particular, e o nível de detalhe é realmente incrível. Quando estamos tentando olhar para novos materiais e detalhes, são a Rolls-Royce ou os Hotéis Four Seasons [que servem de modelo]."

Matos, da Etihad, concorda que as demandas dos passageiros estão mudando, pois desejam que o voo faça parte de sua experiência de férias, não apenas a jornada.

"Os viajantes se tornaram ainda mais exigentes, e acreditamos que estão buscando experiências de viagem que ofereçam exclusividade e indulgência, além do conforto adicional que uma cabine premium oferece", diz.

A British Airways descobriu que os passageiros estão passando mais tempo nos lounges desde o aumento das viagens de lazer premium. Como consequência, tem respondido remodelando alguns de seus lounges, incluindo a redução do tamanho das áreas de trabalho empresariais, que estão sendo substituídas por assentos mais confortáveis para seus viajantes de lazer.

Alguns observadores acreditam que as companhias aéreas precisam trabalhar mais para mudar seus produtos para refletir a natureza em mudança de sua base de clientes. Burgess diz que, independentemente das novas cabines, muitas companhias aéreas "não estão preparadas" para o tipo de serviço exigido por uma nova geração de passageiros que priorizam o luxo e comparam as companhias aéreas com os hotéis cinco estrelas onde ficam.

"O problema é que essas pessoas querem valor e sentir que estão recebendo algo pelo seu dinheiro", destaca. "Então, se você está gastando 1.750 de libras (R$ 11.552) para voar de Londres para Nova York na classe executiva, então você realmente quer uma refeição razoável servida em uma peça de porcelana adequada, não em uma bandeja de metal. Você gostaria que um champanhe de marca decente fosse servido",

Gerard Aquilina, um consultor de escritórios de família, diz que as viagens se tornaram uma parte cada vez maior dos gastos de indivíduos ricos desde o fim da pandemia.

Mas, como a Lufthansa descobriu, um dos maiores problemas tem sido a falta de assentos de primeira classe oferecidos depois que muitas companhias aéreas substituíram suas cabines mais caras por mais assentos de classe executiva, ou usaram o espaço para trazer cabines de classe premium econômica —um meio-termo entre a classe executiva e econômica.

"Você tem Emirates ou Qatar e ainda algumas primeiras classes na British Airways, mas muitas companhias aéreas não têm mais primeira classe e isso é irritante para os super-ricos", observa Aquilina.

"Muitas pessoas anseiam pelos dias em que levariam três horas para chegar a Nova York [de Londres] no Concorde. Ouso dizer que no mundo de hoje, com a riqueza que existe, é um pouco surpreendente que as companhias aéreas supersônicas não estejam mais por aí", acrescenta.

Independentemente disso, os turistas continuaram viajando, e muitos chefes de companhias aéreas acreditam que a mudança do corporativo para o lazer é permanente. "Analisando todos os indicadores que seguimos, não vimos nenhuma tendência de redução [na demanda por] viagens de lazer premium", diz Järvinen, da Virgin.

Enne, da Finnair, concorda: "Definitivamente vemos isso como uma tendência aqui para ficar."

De fato, quase todas as companhias aéreas do mundo relataram uma demanda contínua alta por viagens de lazer premium, inclusive durante o inverno do hemisfério norte, que normalmente é mais tranquilo, quando muitos viajantes europeus seguem para o Caribe ou as Maldivas.

E esse aumento nos gastos dos viajantes de lazer ocorre apesar de uma desaceleração em outras partes do setor de luxo, especialmente roupas de grife, à medida que o boom pós-pandemia no varejo diminui.

A Kering, proprietária da Gucci, emitiu um raro aviso de lucro nesta primavera, e analistas dizem que os compradores ao redor do mundo têm contido os hábitos de gastos com luxo, pelo menos em parte, em um ambiente econômico mais difícil.

A diferença, muitos na indústria aérea dizem, é que os consumidores começaram a priorizar experiências depois de ficarem trancados durante a pandemia —e isso se estende aos seus meios de viagem.

Como disse o presidente da Delta Air Lines, Glen Hauenstein, no ano passado: "Uma vez que você começa a voar nessas [luxuosos] cabines, tende a não voltar atrás."