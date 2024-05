Eletrônicos portáteis estão pegando fogo em aviões; como as aéreas lidam com isso

Aeroin

Indo além do simples incômodo de um celular perdido em meio à bagunça dos assentos no avião, a eletrônica pessoal tem se tornado uma ameaça potencial à segurança em altitude. Nos últimos tempos, vários incidentes envolvendo a explosão de dispositivos eletrônicos em voos foram registrados, elevando o nível de alerta das companhias aéreas para o problema.

Recentemente, um voo da Royalair Philipines que seguia de Boracay, nas Filipinas, para Xangai, na China, teve que fazer um pouso de emergência em Hong Kong após o power bank (bateria portátil) de um passageiro explodir, preenchendo a cabine do avião com fumaça. Felizmente, não houve feridos.

Avião decola do aeroporto de Congonhas, em São Paulo - Bruno Santos 15.mar.24/Folhapress

As aeronaves estão preparadas para o surgimento de tais incêndios na cabine de passageiros. No entanto, quando ocorrem no compartimento de carga, esses incêndios são muito mais difíceis de gerenciar, pois as opções de intervenção são limitadas.

Esse risco é o motivo pelo qual uma geração de "malas inteligentes" foi banida, até mesmo como bagagem de mão, devido ao risco de uma bateria não removível ter que ser despachada. É crucial garantir que as baterias de íon de lítio e outros materiais potencialmente combustíveis fiquem fora da área de carga de um avião.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Por conta da ameaça de um incêndio, as companhias aéreas americanas levam a bordo das aeronaves sacos de contenção de incêndio e luvas resistentes ao calor. Assim, é possível lidar adequadamente quando um dispositivo eletrônico pega fogo. O aparelho que pegou fogo é isolado e o saco de contenção de incêndio é armazenado em um carrinho de metal na cozinha do avião, para ser recuperado quando a aeronave pousar.

Se o seu dispositivo chegar à situação de superaquecimento, é possível que ele seja confiscado. Se ele apenas sobreaquecer, pode ser devolvido ao proprietário. Essa é a norma mundial, ainda que cada companhia aérea possa ter suas especificidades.

A periculosidade da situação torna ainda mais alarmante a ideia, ventilada pelo governo federal dos EUA em 2017, de proibir a presença de dispositivos eletrônicos na cabine de passageiros, exigindo que fossem despachados. Com essa medida, as chances de um incêndio não ser contido só aumentariam.