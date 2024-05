Dólar abre com leve alta nesta segunda-feira (20)

São Paulo

O dólar avançava frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira (20), em semana com divulgação da ata da última reunião do Fed (Federal Reserve). Às 9h06, a moeda à vista subia 0,28%, a R$ 5,117 reais na venda.

O aumento também acontece após economistas consultados pelo Banco Central na pesquisa Focus elevarem a projeção de juros e reduzirem previsão de alta do PIB deste ano.

Na última sexta-feira, (17) o dólar perdeu 0,54%, cotado a R$ 5,101 na venda. Já a Bolsa fechou praticamente estável, com recuo de 0,10%, a 128.150 pontos.

O dia foi marcado por mais perdas da Petrobras, após a demissão de Jean Paul Prates levantar temores de interferência política na estatal. Os papéis preferenciais recuaram 1,66%, cotados a R$ 36,69; os ordinários, 1,83%, a R$ 38,57.

Com isso, a petroleira perdeu R$ 57,5 bilhões em valor de mercado em três dias.

Cédulas de cem dólares. - Yukio Nakao/Reuters

O impacto no Ibovespa, porém, foi contido pelo avanço firme de 1,96% da Vale, de peso semelhante à Petrobras no índice. A mineradora surfou na alta do minério de ferro na China, em resposta a "medidas históricas" tomadas pelo governo para estabilizar o setor imobiliário do país.

Em esforço de US$ 138 bilhões, a China anunciou a flexibilização das regras de hipoteca e incentivos à compra de imóveis não vendidos de incorporadoras —a "tentativa mais agressiva até agora" para recuperar o setor, de acordo com análise dos economistas da Guide Investimentos.

O movimento deu fôlego ao minério de ferro na Bolsa de Dalian, que repercutiu por aqui nas ações da mineradora.

Também foi destaque no dia falas de dirigentes do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), em momento de total atenção à qualquer pista sobre a trajetória da taxa de juros norte-americana.

A diretora Michelle Bowman, conhecida como uma das vozes mais conservadoras do colegiado norte-americano, afirmou nesta sexta que "continua disposta a aumentar a taxa básica em uma reunião futura, caso os dados recebidos indiquem que o progresso da inflação estagnou ou se inverteu".

"Depois de observar um progresso considerável na desaceleração da inflação no ano passado, ainda não observamos nenhum progresso adicional neste ano", disse Bowman em comentários para a Associação de Banqueiros da Pensilvânia.

O discurso seguem a esteira da divulgação de dados de inflação abaixo do esperado em abril. O CPI, na sigla em inglês, subiu 0,3% no mês passado, depois de avançar 0,4% em março e fevereiro. Nos 12 meses até abril, o índice teve alta de 3,4%, ante 3,5% em março.

Economistas consultados pela Bloomberg previam alta de 0,4% na base mensal e 3,4% na anual. O resultado sugere que a inflação norte-americana retomou a tendência de queda no início do segundo trimestre, o que elevou as apostas de um corte na taxa de juros em setembro.

Na semana passada, a Bolsa acumulou alta de 0,43%, e o dólar teve baixa de 1,06%.