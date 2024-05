Indicados por Lula citaram 'custo reputacional' de descumprir sinalização sobre juros, mostra ata do Copom

Brasília

O descumprimento da sinalização antecipada sobre o ritmo de corte de juros dividiu o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, mostrou ata publicada nesta terça-feira (14).

Os quatro diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citaram o "custo reputacional" da mudança de estratégia traçada no encontro de março, que previa repetir um corte de 0,5 ponto percentual —na reunião de 8 de maio, o corte decidido foi menor, de 0,25 ponto, levando a taxa básica (Selic) a 10,50% ao ano.

"Tais membros discutiram se o cenário prospectivo divergiu significativamente do que era esperado a ponto de valer o custo reputacional de não seguir o guidance, o que poderia levar a uma redução do poder das comunicações formais do comitê", disse.

Sede do Banco Central, em Brasília, onde se reúne o Copom (Comitê de Política Monetária) - Gabriela Biló - 14.abr.2023/Folhapress

Para a ala minoritária, o ideal seria manter o plano de cortar a Selic em 0,5 ponto percentual e, em paralelo, reafirmar o firme compromisso do BC com o atingimento da meta de inflação. Na visão do grupo, uma redução desse tamanho ainda manteria a política monetária suficientemente contracionista, ou seja, em patamar adequado para frear a inflação.

A meta de inflação definida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) e perseguida pelo BC neste e nos próximos anos é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Isso significa que o objetivo é considerado cumprido se oscilar entre 1,5% (piso) e 4,5% (teto).

"Ressaltaram que a extração da tendência subjacente da dinâmica inflacionária em um ambiente incerto é difícil, mas não deveria, de forma alguma, ser confundida com leniência com relação aos indicadores divulgados no período, em particular as expectativas de inflação", afirmou.

A minoria enfatizou a necessidade de flexibilidade das decisões nas reuniões a partir de junho, permitindo calibrar a trajetória dos juros de forma apropriada. Com isso, o Copom abandona prática adotada desde o início do ciclo de afrouxamento monetário, em agosto do ano passado, ao deixar de antecipar seus passos futuros.

Na última quarta-feira (8), o Copom cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, de 10,75% para 10,50% ao ano, em uma decisão com placar dividido por 5 votos a 4.

A ala majoritária – que teve o voto do presidente do BC, Roberto Campos Neto, como decisivo para desacelerar o ritmo de queda dos juros– era composta por diretores indicados ou reconduzidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Já os quatro indicados pelo presidente Lula votaram por um novo corte de 0,50 ponto, o que preservaria sinalização dada pelo próprio colegiado do BC no encontro anterior, em março. Na ala minoritária, está Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária, favorito na disputa para ser o próximo chefe da instituição.

Em defesa do corte de juros menor, a ala majoritária considerou que houve mudança no cenário esperado em função da piora adicional das expectativas, da elevação das projeções de inflação, do ambiente internacional mais desfavorável e da força da atividade econômica.

A maioria ressaltou também que a orientação indicada na reunião anterior "sempre foi condicional".

"Tais membros ressaltaram que muito mais importante do que o eventual custo reputacional de não seguir um guidance, mesmo que condicional, é o risco de perda de credibilidade sobre o compromisso com o combate à inflação e com a ancoragem das expectativas", disse.