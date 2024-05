Escassez de platina persiste com desaceleração de demanda por carros elétricos

Bloomberg

O mercado de platina permanecerá em déficit este ano, à medida que uma desaceleração no boom dos carros elétricos necessita de demanda por autocatalisadores, de acordo com o WPIC (Conselho Mundial de Investimento em Platina).

A demanda pelo metal para dispositivos de controle de poluição dos veículos subiu para o nível mais alto desde 2017 no primeiro trimestre e espera-se que aumente cerca de 2% durante todo o ano, disse o WPIC em um relatório na segunda-feira (13). Além do crescimento da demanda mais lento por carros elétricos —que não possuem conversores catalíticos— o consumo foi auxiliado por regras mais rígidas de emissões e pelo uso do metal como substituto do paládio.

"Os investidores estão dizendo, ‘talvez não estaremos todos dirigindo Teslas em 2030’", disse Edward Sterck, diretor de pesquisa do conselho. "Então isso significa mais veículos com motor de combustão interna, mais veículos híbridos. E essas commodities estão parecendo bastante subvalorizadas."

A fraqueza nos metais do grupo da platina nos últimos anos prejudicou os ganhos das empresas de mineração sul-africanas e provocou demissões. Ainda assim, a platina subiu nos últimos meses, ultrapassando o metal irmão paládio pela primeira vez em cinco anos, à medida que fabricantes de automóveis substituíram os metais.

A demanda por platina superará a oferta em 476 mil onças (13 toneladas) este ano, um segundo déficit anual consecutivo, de acordo com o WPIC. Embora a substituição de platina por paládio deva continuar, o conselho alertou que a tendência poderia se reverter em cerca de dois anos, dada uma perspectiva mais fraca para o paládio.

Aqui estão algumas outros pontos chaves do relatório sobre a platina em 2024:

Um aumento no fornecimento do metal reciclado será compensado por uma queda na produção minerada.

As reservas acima do solo devem diminuir 12%.

A demanda de investimento deve cair 69% este ano, à medida que investidores se retiram dos fundos negociados em Bolsa em meio às altas taxas de juros. Ainda assim, esses fluxos devem retornar assim que o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) reduzir as taxas de juros para empréstimo.

"Você tem oferta restrita e na verdade tem demanda bastante robusta tanto de aplicações industriais quanto automotivas", disse Sterck.