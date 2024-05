Leilões de gado de elite batem recorde e faturam R$ 184 mi em Uberaba

Ribeirão Preto

O mercado nacional de gado de elite bateu novo recorde de faturamento em leilões vinculados à Expozebu, principal feira da pecuária nacional, realizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Organizada pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), a Expozebu teve alta de 30%, em valores nominais, nos negócios em leilões e shoppings de animais, que resultaram em R$ 184,28 milhões arrecadados com as vendas de 1.491 animais, ante os R$ 142 milhões do ano passado (R$ 147,24 milhões, corrigidos pela inflação, o que indica alta real de 25,15%).

Donna Fiv Ciav, vaca que teve um terço de seus direitos comercializado por R$ 5,16 milhões - Divulgação

Os dados finais da feira foram fechados nesta quinta-feira (9) pela associação e mostram que, em média, cada animal foi leiloado por R$ 123,5 mil, também 25% mais que na edição anterior.

A média foi elevada pelas comercializações de animais como Donna Fiv Ciav, que num leilão teve um terço de seus direitos vendidos por R$ 5,16 milhões, o que leva seu preço final a R$ 15,48 milhões.

O negócio foi fechado no leilão Elo de Raça pela Agropecuária LMC, de Lucas e Lorena Moura, de Campinas, que agora divide a propriedade com a Casa Branca Agropastoril e a Chácara Mata Velha.

Por meio de sua assessoria, a diretora da Casa Branca Agropastoril Fabiana Marques Borrelli afirmou que Donna "representa tudo o que buscamos no programa de melhoramento genético".

A genética bovina foi um dos destaques da feira nos últimos anos. O peso médio do gado abatido saltou mais de 14% em duas décadas, enquanto o peso dos bezerros desmamados avançou 12% em dez anos e a produção de carne por hectare saltou 36%.

O país tem a vaca mais cara do mundo, Viatina-19 FIV Mara Móveis, avaliada em R$ 21,6 milhões.

Em outros leilões realizados entre o final de abril e esta semana, houve negócios que chegaram a R$ 3,96 milhões envolvendo apenas um animal. No total, foram realizados 38 leilões e sete shoppings de animais ligados à Expozebu.

Gado exposto na Expozebu, organizado pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), em Uberaba, no Triângulo Mineiro - Marcelo Toledo/Folhapress

Com fortes críticas às invasões de terra protagonizadas pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) no Abril Vermelho, a Expozebu foi aberta no último dia 27.

Em seus discursos, o presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (PSD), o presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), Pedro Lupion (PP-PR), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fizeram críticas a áreas invadidas e foram aplaudidos pelo público presente, formado basicamente por produtores rurais.

De acordo com a ABCZ, passaram pelo Parque Fernando Costa, que abriga o evento pecuário, 321 mil pessoas, sendo 538 visitantes estrangeiros de 34 países.

A entidade assinou termos de cooperação técnica e transferência de tecnologia para registro genealógico de animais com a Guatemala e foram iniciadas tratativas para firmar protocolos sanitários para sêmen, embriões e animais em pé com o Mali.