Presidente do BNDES diz que pode avançar na proteção da siderurgia nacional

Rio de Janeiro | Reuters

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, afirmou nesta quinta-feira (23) que o governo não descarta novas medidas para proteger o setor siderúrgico brasileiro. Ele afirma que há uma política de "dumping" no cenário comercial global.

"Se necessário, podemos avançar na proteção do setor siderúrgico brasileiro", disse em evento da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), que contava com a participação por vídeo de Geraldo Alckmin, vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante - Eduardo Anizelli/Folhapress

No mês passado, o Gecex (Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Brasil) decidiu elevar para 25% o imposto de importação de 11 produtos de aço e estabelecer cotas de volume de importação para esses produtos, após meses em que a indústria siderúrgica cobrava medidas de proteção comercial.

Segundo Mercadante, as medidas de blindagem ao setor siderúrgico nacional preveem algumas contrapartidas, incluindo manutenção dos níveis de emprego pelas acearias, que também devem manter seus fornos ligados, produzindo, e executar investimentos no setor.

O presidente do BNDES também disse que o governo vai monitorar os impactos do aumento da tarifa de importação para produtos de aços sobre a inflação do país e que pode, se houver pressão sobre os preços, flexibilizar a medida.

"A medida permite importações para regular o mercado; não podemos proteger a siderurgia e penalizar a indústria automobilística, máquinas e equipamentos", argumentou.