A nova onda da soja, bilionário quer comprar TikTok e o que importa no mercado

A nova onda da soja

O apetite da China pela soja dá sinais de estabilidade e já não é o que leva os produtores brasileiros a aumentar o plantio ano a ano. Eles apostam agora no crescimento do interesse da commodity para produção de biocombustível.



Entenda: a soja é a principal matéria-prima na produção de biodiesel, com fatia de mais de 70%. Novos tipos de biocombustíveis avançados também podem usar o grão no processo, o que deve elevar a demanda.



↳ Das 11 milhões de toneladas de óleo que devem ser produzidas neste ano, 6 mi serão para biodiesel, 3 mi para óleo de cozinha e o restante para exportações e estoques.



E a China? Continua sendo a maior compradora de soja do Brasil, mas dá sinais de que não irá ampliar a sua importação nos próximos anos. O gigante asiático quer depender menos de outros países

Os chineses compraram 100 milhões de toneladas do grão em 2023 no mercado global;

A maior parte, 74 milhões de toneladas, foi importada do Brasil.

Caiu… O ano de 2024 foi pior que os anteriores para o agronegócio devido ao clima, por falta de chuva. A produção de soja caiu de 154 milhões de toneladas para 146 milhões, o que terá impacto negativo no PIB (Produto Interno Bruto).



…mas deve subir. Para 2025, a expectativa é de recuperação. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais projeta nível de produção semelhante ao de 2023 e garantir oferta para a fabricação de óleo de soja, principal matéria-prima do biodiesel.



Verde. O uso de fontes renováveis é apontado como uma das oportunidades do Brasil na economia de baixo carbono. O biocombustível, por exemplo, está em 14% da mistura no diesel. Até ano passado era 12%.

↳ O percentual poderá passar a 25% no futuro, caso seja aprovado o projeto Combustível do Futuro, que aguarda votação no Senado.



Outras opções. Além do óleo de soja, a biomassa, o etanol, o óleo de dendê, de mamona e a gordura animal são opções estudadas para reduzir as emissões de carbono. Um substituto para o querosene de aviação, altamente poluente, é uma das frentes de pesquisa.



↳ Empresas como Raízen têm feito investimentos ao mesmo tempo em que o mercado automobilístico se prepara para a volta de um carro 100% a álcool.



↳ Nesse cenário, a gigante de petróleo britânica BP comprou os 50% da produtora de etanol Bioenergia que pertenciam à trading Bünge.



Quer saber qual combustível polui menos? Compare aqui as emissões entre diesel, gasolina e os biocombustíveis.

Bilionário quer salvar o mundo do TikTok

O bilionário Frank McCourt quer adquirir o TikTok com a promessa de deixar a rede social, e toda a internet, mais saudável.



Seu plano aproveita uma decisão das autoridades americanas que deram um ultimato para a venda do aplicativo, propriedade do grupo chinês ByteDance.



Quem é ele? McCourt, 70, é dono do time de futebol francês Olympique de Marseille e ex-proprietário do time de beisebol L.A. Dodgers. Sua fortuna vem de investimentos imobiliários da família.

O alvo. O aplicativo na mira do bilionário precisa ser vendido para uma empresa de fora da China em 270 dias, após decisão do Congresso dos EUA referendada pelo presidente Joe Biden. Caso isso não aconteça, será banido do país.



↳ Os parlamentares alegam que a companhia fornece dados de cidadãos dos EUA ao governo chinês, o que causa risco à segurança nacional.



"Nova internet". McCourt critica o uso excessivo de redes sociais há anos, principalmente por crianças, e comanda o movimento "Project Liberty", que defende menos poder para as big techs e mais protagonismo para as pessoas sobre seus dados.

Um dos integrantes do grupo é Jonathan Haidt, autor do livro "The Anxious Generation", que denuncia o que classifica como efeitos devastadores das redes sociais.



↳ Leia sobre a obra aqui nesta reportagem. O colunista Hélio Schwartsman também faz sua análise do livro.



A polarização política entra ainda na mira de Frank, que aponta efeitos ruins das redes sociais sobre as relações e a democracia.



As mudanças. McCourt imagina uma nova internet, descentralizada, na qual os usuários controlam seus dados, independentemente dos aplicativos. Se der certo, o modelo iria na direção oposta do funcionamento atual do TikTok.



Desafios na venda. Frank McCourt não é o único interessado no TikTok. O ex-secretário do Tesouro de Trump, Steve Mnuchin, também quer apresentar sua oferta. Mas há desafios.



↳ Ainda não está claro se o TikTok será posto à venda, e como será. A ByteDance luta na Justiça contra a lei e o preço da rede social poderia assustar.



↳ Não se sabe se a ByteDance optaria pela venda de todo o aplicativo ou se separaria da unidade americana, que poderia valer sozinha US$ 50 bilhões (R$ 272 bilhões), segundo o jornal The New York Times.



Sem celular (e TikTok) na escola. Na cidade do Rio de Janeiro, celulares são proibidos em escolas desde fevereiro. Um projeto similar está em discussão no poder legislativo do estado de São Paulo.



↳ Adolescentes relataram nesta reportagem da BBC o que aconteceu com suas vidas depois de deixaram os celulares de lado.



↳ Dados públicos levantados pela Folha mostra que os casos de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos pela 1ª vez no Brasil.

Cimed eleva proposta por Jequiti

O Grupo Silvio Santos decidiu vender a empresa de cosméticos Jequiti para a farmacêutica Cimed após receber uma proposta de compra mais vantajosa.



↳ A Cimed elevou a oferta de R$ 400 milhões para R$ 450 milhões, o que ajudou a convencer o grupo.



Entenda: a decisão ocorreu porque a companhia, dona do canal SBT, não conseguia dar à Jequiti os investimentos que considerava necessários. Também pesou o desejo de focar os investimentos na emissora.

↳ Emissoras de TV como o SBT têm perdido audiência para o streaming.



↳ A Jequiti ainda terá a marca exibida nos intervalos do canal de forma prioritária, assim como a Telesena e o Hotel Jequitimar, que permanecem no grupo.

João Adibe Marques, CEO da Cimed, com os produtos lançados em parceira com a Netflix - Divulgação

Aposta no setor. A Cimed lucrou R$ 3 bilhões em 2023 e planeja concorrer com a Avon, principal empresa de cosméticos e perfumaria do país.

O mercado brasileiro de beleza e cuidados pessoais é o quinto maior do mundo, atrás de Estados Unidos, China, Japão e Índia, de acordo com dados da plataforma Statista. Serão movimentados US$ 26,6 bilhões (R$ 145,07 bilhões) em 2024.



A Cimed: fundada nos anos 70, em Minas Gerais, é uma das maiores indústrias farmacêuticas do país. Ela produz remédios, principalmente genéricos, mas também marcas como Cimegripe.



↳ Entre os dermocosméticos mais conhecidos estão os hidratantes labiais Carmed e o lubrificante íntimo K-Med.



Mais sobre o mercado de beleza:



O grupo Natura&Co passa por uma reestruturação na qual as operações da Avon fora da América Latina serão desmembradas. Assim, a Avon Internacional operará de forma independente, com capital aberto.



↳ Em entrevista à Folha no início deste mês, o CEO da Natura&Co, Fabio Barbosa, admite que a aquisição da antiga rival em 2020 foi num momento errado.



↳ Nos últimos anos, a reestruturação da Natura se desfez de Aesop e The Body Shop, adquiridas em 2013 e 2017, respectivamente.

Para ler

"Saga Brasileira", Miriam Leitão, 476 páginas



Nossa moeda, o real, faz 30 anos neste mês de junho. A dica da semana é "Saga Brasileira", da jornalista Miriam Leitão, de 2012. A obra venceu o Prêmio Jabuti de Não-Ficção no ano.



O livro mostra a história do plano econômico que acabou com a hiperinflação no país com uma estratégia inusitada: utilizar duas moedas ao mesmo tempo.



Miriam Leitão entrevistou economistas, políticos e pessoas com histórias que ilustram a diferença que o Plano Real fez em suas vidas. Se você, como eu, não chegou a conhecer essa época, a leitura é uma ótima viagem no tempo.



Nesta semana, o Banco Central manteve os juros básicos do país e destacou que segue "vigilante" em relação à inflação. O livro serve também para entender como surge um processo de inflação e como combatê-la.



↳ Conheça outros livros para entender o Plano Real.