Apartamentos decorados são mais procurados por investidores

Comprar um imóvel pronto para alugar tem atraído investidores com pouco tempo para se dedicar à mobília e decoração de um imóvel que não será para uso próprio.

A cor azul industrial do apartamento foi a única preocupação do médico Juber Ellwanger, 28, e do marido Felipe de Moura Guidó, 26, bancário.

O casal já morava no condomínio Parque Una havia mais de um ano, mas, em 2022, decidiram visitar outras unidades que haviam sido construídas em uma nova torre e compraram o primeiro apartamento.

Apartamento decorado no condomínio Parque Una, em Pelotas (RS) - Divulgação

A construtora apresentou o projeto com algumas opções de cores para paredes, mobília, tapetes e artigos de decoração para o imóvel de 33 m².

As unidades seriam entregues prontas, com móveis, iluminação, eletrodomésticos, talhares, roupas de cama, mesa e banho, torneiras, tudo. Seria necessário somente levar os pertences e morar.

O imóvel foi destinado para locação em uma plataforma de aluguel por temporada assim que foi entregue. Os compradores viram a possibilidade de alugar imediatamente como uma grande vantagem. Não foi preciso um prazo extra, necessário para mobiliar e decorar. O serviço foi feito pela construtora concomitantemente à obra.

O casal atualmente tem outros quatro apartamentos para alugar. O primeiro recebeu o nome de Blue Loft nas plataformas de locação. Todos os imóveis são nomeados pela cor da decoração. Três deles ficam no mesmo condomínio, em Pelotas, e um último na capital Porto Alegre.

De acordo com a arquiteta Debora Aguiar, que faz projetos e decoração de interiores para incorporadoras, a pandemia trouxe mudanças no comportamento dos consumidores e no setor imobiliário.

Uma delas foi essa busca por praticidade e por ambientes mais integrados, espaços mais inteligentes e adaptáveis. Naquela época houve um crescimento na procura para adaptar o trabalho às moradias. Agora, as incorporadoras estão oferecendo essas possibilidades já na planta.

Diretor de uma importadora de vinhos, Alfredo Maldonado, 33, também buscava um apartamento pequeno para comprar e locar na sequência. O imóvel foi encontrado no mesmo local em que morava.

O prédio de retrofit fica no bairro de Moema, em São Paulo. A opção pelo decorado foi pela praticidade, pois não teria tempo para se dedicar à organização de um imóvel onde não iria morar —o que não aconteceria caso o próprio fosse ocupar o espaço.

Imóveis de veraneio já decorados e prontos para alugar também são procurados por investidores. O empresário Cláudio Piccoli, 47, comprou um desses em Porto Belo, litoral de Santa Catarina.

O imóvel será entregue no primeiro semestre de 2025, mas o empresário talvez use como segunda moradia porque fica na cidade onde trabalha. "Eu não entendo de decoração, não tenho tempo. Achei prático porque já vem com tudo, até com as taças de vinho", conta Piccoli.

De acordo com a Alumbra Empreendimentos, que atua em Santa Catarina, normalmente, o cliente que compra um imóvel de veraneio em uma região turística não quer ter muito trabalho. O comprador fica interessado quando a empresa diz que irá centralizar todos os serviços e financiamentos porque isso poupa o tempo deles.

Para Alex Sales, CEO da Alumbra, os decorados aproximam mais os clientes da empresa. "Percebemos quanto mais opções a gente oferece, mais a gente aproxima o comprador. E também notamos que outras companhias que atuam estão se atraindo pelo modelo de decorados," afirma o executivo.