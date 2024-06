BID faz primeira emissão em reais para financiar projetos na Amazônia

Brasília

O BID Invest, o braço do setor privado do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento, informou nesta quinta-feira (27) que lançou o primeiro título (bond) em reais para financiar iniciativas verdes e sociais na região amazônica.

É um primeiro teste de demanda do mercado para a criação, no segundo semestre, dos chamados "bonds amazônicos", títulos de dívida cujos recursos serão usados exclusivamente para financiar projetos sustentáveis na região Amazônica.

Em comunicado, o BID informa que a emissão vai criar oportunidades econômicas para o setor privado associadas à floresta. A captação foi de R$ 50 milhões em títulos com prazo de cinco anos.

O tronco de um angelim-vermelho na região do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no Amapá - Léo Ramos Chaves / Revista Pesquisa FAPESP

Os recursos captados serão direcionados para projetos alinhados com o Amazônia Sempre, programa guarda-chuva do BID para o financiamento e desenvolvimento sustentável da região amazônica.

Os títulos foram comprados pelo fundo Record Emerging Market Sustainable Finance com remuneração de 11,4% ao ano

A operação foi organizada pelo J.P. Morgan. É a primeira emissão do BID Invest em reais. O lançamento integra a estratégia do Grupo BID para atrair capital privado para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

No comunicado ao mercado, o CEO do BID Invest, James Scriven, afirma que a aceitação deste bond do setor privado mostra um apetite emergente dos investidores em apoiar o desenvolvimento sustentável na Amazônia, chave essencial para regular o clima global.

Segundo ele, para atrair mais capital, estamos desenvolvendo um conjunto sólido de projetos financiáveis em áreas como energia limpa, água e saneamento, conectividade digital, bioeconomia e inclusão financeira.

O CEO diz que o BID Invest continuará testando a demanda dos investidores para abrir caminho para o bonds amazônicos num sentido mais amplo.

Os planos para a criação do programa, que está sendo construído em parceria com o Banco Mundial, foram antecipados pelo presidente do BID, Ilan Goldfajn, no último 13, durante a Semana de Sustentabilidade 2024, em Manaus.

De acordo com a instituição, os papéis poderão ser captados pelos países com território na Amazônia e pelos próprios bancos multilaterais.

O Banco Mundial e o Grupo BID estão desenvolvendo em conjunto diretrizes de investimento para os bonds amazônicos. Estas diretrizes regerão a utilização dos recursos, os indicadores e as metas de desempenho. Elas serão avaliadas pelos governos nacionais, bancos públicos de desenvolvimento e comunidades locais.

O fundo Record Emerging Market Sustainable Finance apoia o desenvolvimento de mercados de moeda local em economias de baixo e médio rendimento, juntamente com um melhor acesso a empréstimos de longo prazo em moeda local.