BC decide juros, Nvidia se torna empresa mais valiosa do mundo e o que importa no mercado

São Paulo

BC decide juros sob ataques de Lula

O Banco Central divulga hoje a taxa básica de juros, em meio à expectativa do mercado de que ela deve ser mantida em 10,50%. A decisão sai após o presidente Lula voltar a questionar a atuação do chefe da autoridade monetária, Roberto Campos Neto.



Por que importa: a Selic serve de referência para as outras taxas de juros do mercado. O governo crê que uma queda poderia ajudar a aquecer a atividade econômica.



↳ A taxa também impacta parte dos gastos do governo com juros de sua dívida, formada em momentos de déficit com a venda de títulos do tesouro.



↳ E a sua vida? Explicamos aqui o que muda com a decisão do Copom.

Lula x Campos: o presidente da República afirmou em entrevista à CBN que o chefe do Banco Central "tem lado político" e não demonstra capacidade de autonomia. Ele citou o encontro recente do economista com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.



Escolhido para o cargo por Jair Bolsonaro, em 2019, Campos Neto sinalizou que aceitaria ser ministro da Fazenda num eventual governo Tarcisio, como revelou a coluna Painel S.A.

"Não é que ele [Campos Neto] encontrou com Tarcísio numa festa. A festa foi para ele, certamente porque o governador está achando maravilhoso a taxa de juros de 10,5%", disse Lula.

O que esperar: o Copom (Comitê de Política Monetária) diminuiu o ritmo de cortes de 0,50 ponto para 0,25 ponto na última reunião, —mas não sem divergência—, e alegou cautela.

A decisão por um novo corte ou manutenção será divulgada às 18h. Na entrevista à CBN, Lula disse que uma decisão por mantê-los juros neste patamar seria "triste". Na última decisão, o Comitê não sinalizou qual será o movimento de hoje.



O contexto. O Copom chega a esta quarta-feira (19) com o dólar e as expectativas de inflação em alta. Há dúvidas sobre o futuro das contas do governo, ponto fundamental para a definição dos juros.

↳ Bancos e investidores desconfiam que o governo não vai conseguir gastar menos e aumentar a arrecadação. Nesta segunda (17), a Fazenda apresentou a Lula opções de ajuste.



↳ Agentes financeiros colocam na conta dessas incertezas a expectativa de inflação e o dólar em alta.



Enquanto isso… Nova pesquisa do Datafolha mostra que a aprovação ao trabalho do presidente Lula (PT) se manteve estável ante março, oscilando de 35% para 36%. Já a reprovação foi de 33% para 31%.



Para aprofundar: o colunista Vinícius Torres Freire defende que há motivos para criticar Campos Neto, mas que Lula aponta os errados.

Nvidia no topo do mundo

O otimismo dos investidores levou a Nvidia à posição de empresa mais valiosa do mundo nesta terça (18). A fabricante de chips ultrapassou a Apple e a Microsoft, que se alternavam na posição.



Entenda: as vendas da fabricante de chips sobem em meio ao frenesi com a inteligência artificial. Para "rodar" os sistemas de IA, desenvolvedores como OpenAI e Google precisam dos processadores de alta capacidade da marca. Entenda quem faz o quê.



↳ Em 2023, a receita da Nvidia subiu 265%, e o ritmo se mantém neste ano. Houve alta de 262% nas vendas no 1º trimestre de 2024.

Trilhões. A empresa chegou ao valor de mercado de US$ 3,332 trilhões (R$ 18,02 trilhões). Desde janeiro, as ações subiram 170%, refletindo o otimismo com o futuro da companhia e com o setor de IA.



De 72 analistas rastreados pela Bloomberg, apenas um defende que o investidor venda a ação. Todo esse interesse foi responsável por um terço da alta de 14% que o índice S&P 500 teve em 2024. Há quem aponte, porém, riscos de uma bolha.

"A Nvidia é uma empresa fantástica, não me entenda mal. Existem muitos fatores para a alta, mas 40% em um mês, isso não é normal", ponderou o analista de ações de tecnologia Ted Mortonson ao jornal Financial Times.

Conheça. Fundada nos anos 90, a Nvidia era mais conhecida em nichos como os de jogadores de videogames que precisavam de chips de alto desempenho. Nos anos 2000, computadores não davam conta de rodar jogos famosos como The Sims, Call of Duty e Assassin's Creed sem um chip dedicado.

A empresa domina 80% do segmento de chips para processamento de inteligência artificial, de acordo com a consultoria Omdia. A participação já era forte antes do uso de IA disparar em 2023.



↳ Os outros 20% restantes do mercado são divididos entre Xilinx, Google, AMD e Intel, que tentam ganhar mercado ainda sem sucesso.

Disputas no top 3. Apple, que acabou de anunciar iPhones com inteligência artificial, e Microsoft, por trás da OpenAI, revezaram na posição de empresa mais valiosa nos últimos anos conforme a tecnologia ganhou força na economia.



Nos anos 2000, as empresas mais valiosas eram do setor de petróleo e bancos.



↳ A pandemia fortaleceu ainda mais as chamadas big techs com a digitalização forçada, e a inteligência artificial é apontada como um novo impulso.



↳ Apesar de perder a posição para a Nvidia, Microsoft e Apple têm um valor de mercado próximo. Todas elas rondam US$ 3,3 trilhões (R$ 17,96 trilhões).

Eólicas seguem longe do mar

O setor de energia eólica cobra do governo e do Congresso agilidade na elaboração das regras para a instalação de usinas no mar. Representantes do setor argumentam que o Brasil pode perder oportunidades em meio à lentidão.



Entenda: o país é visto com interesse por empresas globais do setor devido ao elevado potencial de geração e por já ter uma indústria de energia eólica em terra, com fabricantes de equipamentos.



↳ O projeto de lei que cria as bases para eólicas no mar está em debate no Senado.



Entraves. Além da lentidão, o setor critica a inclusão de assuntos sem relação às eólicas no projeto de lei, como dispositivos que ajudam termelétricas a carvão e gás natural. São os famosos "jabutis".

Impactos ambientais no setor de petróleo e turismo também pesam. Os pedidos de licenciamento ambiental para exploração em alto-mar conflitam com poços de petróleo, cabos de internet, habitat de baleias e tubarões, rota de aves e abrigos de animais.



Dúvidas. Após um período de crescimento acelerado, a indústria eólica em terra sente o impacto do excesso de energia no mercado, que inibe a construção de novos parques eólicos. O setor demitiu milhares de trabalhadores nos últimos meses.



↳ A oferta extra é puxada pela instalação de placas solares pelos próprios consumidores e empresas.



↳ Especialistas apontam que a regulamentação de eólicas no mar é fundamental para ajudar a aquecer o setor.

Os planos da Petrobras. Até pouco tempo antes da mudança de gestão, a companhia afirmava que os primeiros projetos de energia eólica no mar só deveriam iniciar operações em dez anos, mas cobrava também os avanços no Congresso.



↳ Os projetos seriam para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte e previam gerar 30 gigawatts de energia.



Com a nova presidente, Magda Chambriard, a dúvida que fica é se os prazos e formatos serão os mesmos. Até agora, nenhuma mudança foi feita na diretoria de Transição Energética e os planos seguem sem atualização.

Embraer de olho em Boeing e Airbus

A Embraer está estudando o mercado para produzir aviões maiores, que poderiam competir com os populares 737, da Boeing, e A320, da Airbus.



O CEO da empresa, Francisco Gomes Neto, confirmou os estudos nesta terça-feira (18), depois de negar investimentos no segmento meses atrás, em resposta a uma reportagem do Wall Street Journal que adiantava a informação.



↳ Na época, o repórter Igor Gielow analisou as chances de a estratégia funcionar. Leia aqui.



Agora, Gomes Neto afirma que a empresa tem capacidade de produzir modelos maiores, mas não há nada concreto além dos estudos.

Entenda: o modelo seria um "narrow-body", com mais capacidade que o maior avião da companhia, o E195-E2, capaz de levar 146 passageiros.



Os "narrow-body" são estreitos, com um corredor, e costumam ter capacidade acima de 200 passageiros.



Em alta. A Embraer vive um crescimento na entrega de aviões comerciais, executivos e militares, assim como ganhos financeiros.

Ela é a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo e planeja dobrar a receita até 2030. No primeiro trimestre foram entregues 25 aviões —no ano passado, foram 15 no mesmo período.



↳ Os novos modelos poderiam se aproveitar da crise pela qual passa a Boeing.

Mais números:

Em todo 2023, a Embraer entregou 181 aviões comerciais e executivos, e dois militares, os KC-390;

A receita da empresa foi de R$ 26,1 bilhões, alta de 11%.

No início do ano, o resultado positivo de 2023 levou agências de classificação de risco, como S&P e Moody’s, a melhorar a nota de crédito da empresa.



Mesmo antes dos números, o banco Morgan Stanley recomendou a compra das ações da Embraer e dobrou o preço-alvo.



↳ Em um ano, elas subiram 82%.



Expansão na área militar. A companhia baseada em São José dos Campos (SP) produz seis unidades ao ano de seu principal modelo de defesa, o KC-390. A ideia é dobrar o ritmo até 2030 para dar conta das encomendas. Conheça a linha de produção do avião.