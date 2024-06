Empresa que fabrica embalagens da Pringles compra concorrente por US$ 3,9 bilhões

Washington | Financial Times

A Sonoco, empresa responsável por fabricar as embalagens das batatas Pringles, comprou a concorrente Eviosys por quase US$ 4 bilhões (R$ 21,53 milhões) em anúncio feito nesta segunda-feira (24).

A Eviosys pertence ao grupo de private equity KPS Capital Partners e foi uma das maiores vendas de uma empresa de investimento de forma privada.

Fornecedora das embalagens da Pringles compra empresa concorrente por US$ 3,9 bilhões - Divulgação/Divulgação

A negociação ocorre três anos após o grupo KPS adquirir a Eviosys por US$ 2,7 bilhões. A Eviosys fabrica embalagens para aerossóis e alimentos como atum, sardinha e ração de gato.

Fabricante das embalagens da Pringles, a Sonoco começou no ramo de cones de papel para a indústria de vestuário, mas expandiu sua atuação e fornece materiais para Pringles e também a marca de feijões cozidos Bush's Best.

No ano passado, o grupo KPS conseguiu captar US$ 9,7 bilhões (R$ 52,21 bilhões) no ano passado e, em 2024, já adquiriu a Innomotics, empresa de fornecimento de motores, que era da Siemens por US$ 3,8 bilhões.