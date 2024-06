EPE abre inscrições para concurso com 90 vagas e salário de R$ 13,8 mil

São Paulo

A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) do governo federal abre nesta quarta-feira (12) a partir das 16h as inscrições para seu concurso público de nível superior. Serão 90 vagas efetivas, com salário básico de R$ 13,8 mil mais benefícios.

O certame distribuirá posições para os cargos de advogado, analista de gestão corporativa e analista de pesquisa energética, alocados em 24 áreas de atuação. No total, além das vagas efetivas, serão preenchias 1.060 vagas no cadastro de reserva.

Torres Eólicas da cidade de Dom Inocêncio, Piauí, sede do maior parque eólico da América Latina e um dos locais mais atrativos para a geração desse tipo de energia - Eduardo Anizelli/ Folhapress

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 1º de setembro nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis.

O valor da inscrição é de R$ 120 e os candidatos interessados poderão realizá-la neste link até o dia 11 de julho às 16h.



As vagas oferecidas no certame são para lotação no Rio de Janeiro ou em Brasília, a critério da conveniência e oportunidade da diretoria executiva da EPE.

Interessados no processo podem obter mais informações acessando os editais.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Distribuição das vagas

Advogado - quatro vagas imediatas e 40 vagas para o cadastro de reserva

Analista de Gestão Corporativa - 35 vagas imediatas e 390 vagas para o cadastro de reserva

Analista de Pesquisa Energética - 51 vagas imediatas e 630 vagas para o cadastro de reserva

Provas

As provas objetivas serão compostas de 70 a 80 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Para cada uma das carreiras, o teste seguirá a seguinte divisão:



Advogado - 20 questões de língua portuguesa e inglesa; 50 questões de conhecimentos específicos

Analista de Gestão Corporativa - 35 questões de língua portuguesa e inglesa, noções de administração pública e valor público gerado pela EPE; 45 questões de conhecimentos específicos

Analista de Pesquisa Energética - 25 questões de língua portuguesa e inglesa, noções de administração pública e conhecimentos gerais do setor energético; 45 questões de conhecimentos específicos

Para os cargos de advogado e analista de pesquisa energética também serão aplicadas provas discursivas.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Áreas de atuação

Os profissionais que concorrerem a cargos de advogado atuarão no setor jurídico da estatal. Confira as áreas de atuação das outras carreiras:



Áreas de atuação para analista de gestão corporativa

Administração Geral – Perfil 1: Administração

Administração Geral – Perfil 2: Governança Corporativa

Recursos Humanos – Perfil 1: Recursos Humanos

Recursos Humanos – Perfil 2: Comunicação

Tecnologia da Informação – Perfil 1: Infraestrutura e Segurança

Tecnologia da Informação – Perfil 2: Soluções

Tecnologia da Informação – Perfil 3: Ciência de Dados

Contabilidade

Finanças e Orçamento

Áreas de atuação para analista de pesquisa energética