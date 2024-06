Potencial diz que criará os dois maiores dutos de 'combustível verde' do Brasil

São Paulo | Reuters

O Grupo Potencial investirá R$ 200 milhões na construção de dois dutos de "combustível verde" no Sul do país,. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da empresa, Carlos Hammerschmidt, nesta segunda-feira (24).

Os dutos, que serão construídos a partir do próximo ano se todas as licenças forem concedidas, terão 55 quilômetros de extensão cada e serão os mais longos do gênero no país.

Um dos novos dutos transportará biodiesel e o outro biocombustíveis como o etanol, conectando a usina de biodiesel da empresa, em Lapa (PR), a distribuidores de combustível em Araucária (PR).

Biodiesel obtido em laboratório - Alexandre Lago/Folhapress

Isso poupará o uso de milhares de caminhões-tanque e permitirá que a Potencial aumente seu próprio portfólio de combustíveis limpos.

A fábrica de Lapa vende, em média, 65 mil metros cúbicos de biodiesel por mês e pretende transportar metade desse volume por meio de um dos novos dutos.

O investimento da Potencial sinaliza a confiança de que a demanda geral de biocombustíveis aumentará à medida que os consumidores exigem fontes de energia menos poluentes, o que requer opções de entrega eficientes.

"É uma questão de sobrevivência da humanidade", disse Hammerschmidt por telefone, referindo-se à importância do aumento da oferta global de biocombustíveis para evitar desastres ambientais cada vez mais comuns.

Os produtores brasileiros de biodiesel, com acesso a matérias-primas abundantes como a soja, estão claramente em vantagem. A Cargill e a ADM, entre outras, já produzem biodiesel no país, enquanto a BP está expandindo em etanol após anunciar aquisição de 50% da fatia na joint venture BP Bunge Bioenergia.

O projeto da Potencial também será transformador para o Estado do Paraná, uma região tradicionalmente agrícola e que abriga a maior usina de biodiesel do Brasil, o complexo de Lapa da própria empresa, com capacidade para 900 milhões de litros.

O investimento também é um impulso para a infraestrutura de dutos de energia do Brasil, que está em desenvolvimento e cujo tamanho representa cerca de 5% da malha de dutos nos Estados Unidos, disse Hammerschmidt.

A Potencial produz biodiesel em Lapa e planeja vender etanol de milho e combustível de aviação sustentável (SAF) à base de soja no futuro.

Até 2027, disse Hammerschmidt, o país também deverá começar a exigir que 1% do combustível usado em aviões seja "combustível de aviação sustentável", conhecido como SAF.

A atual mistura obrigatória de biodiesel no diesel do Brasil é de 14% e está programada para chegar a 15% em março do próximo ano.

A Potencial também anunciou um investimento de R$ 100 milhões para aumentar a produção de glicerina em Lapa, que é derivada do biodiesel e exportada para a China.