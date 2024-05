Matriz energética, sequestro de carbono, emissões: veja glossário sobre energia limpa

São Paulo

Toda energia renovável é limpa, mas nem toda energia limpa é renovável.

Um país pode ter uma matriz elétrica limpa, mas, ainda assim, ser poluidor —porque na sua matriz energética ainda há muitos combustíveis fósseis.

O hidrogênio, visto como um combustivel limpo do futuro, é classificado em várias cores, de acordo com sua origem. Pode ser branco, preto, roxo, azul, verde, marrom...

Veja aqui um glossário de termos ligados à transição energética.

A

Acordo de Paris

Acordo internacional que estabelece metas para a redução das emissões de gases de efeito estufa e limitação do aquecimento global a 1,5°C em relação ao período pré-industrial.

Armazenamento de energia

Capacidade de guardar energia gerada para uso posterior, especialmente importante em fontes intermitentes como eólica e solar.

B

Baterias de estado sólido

Tipo de bateria em que o eletrólito é sólido em vez de líquido, proporcionando maior segurança e potencial de maior autonomia e recarga mais rápida.

Berço ao túmulo

Metodologia de medição de emissões de carbono de um veículo que considera todo o ciclo de vida do automóvel, desde a produção das peças até o descarte, visando uma avaliação abrangente da pegada de carbono do veículo.

Biodiesel

Biodiesel é um biocombustível obtido a partir da transesterificação de óleos e gorduras animais, reagindo com álcoois primários como metanol ou etanol. É biodegradável e possui um balanço de emissões de carbono próximo de zero, sendo uma alternativa mais sustentável e menos poluente que o diesel de origem fóssil.

Biometano

Biometano é um biocombustível renovável produzido a partir de matéria orgânica, como restos de alimentos e excrementos de animais. Possui as mesmas características do combustível de origem fóssil, sendo uma alternativa sustentável e com baixa intensidade de carbono.

C

Capacidade instalada

Quantidade máxima de energia que uma usina ou sistema de geração de energia pode produzir em determinado período de tempo.

Carbono Equivalente (CO2-eq)

Unidade de medida utilizada para padronizar os dados de emissão dos gases de efeito estufa, multiplicando o gás pelo seu potencial de aquecimento.

CFCs

Clorofluorocarbonetos, também presentes na lista de gases de efeito estufa que impactam o clima.

CH₄

Metano, gás de efeito estufa liberado na atmosfera, mais prejudicial que o CO₂ em cem anos.

CO2

Dióxido de carbono, um dos principais gases de efeito estufa liberados na atmosfera, esponsável por 75% das emissões globais em 2019, de acordo com o IPCC.

Créditos de carbono

Créditos que as empresas podem comprar para neutralizar sua poluição e reduzir suas emissões de carbono.

D

Descarbonização

Processo de redução das emissões de carbono, visando a neutralização ou eliminação das emissões de gases de efeito estufa.

E

Eletrólise

Processo de quebra da molécula de água para obtenção de hidrogênio, utilizando energia elétrica de fontes sustentáveis.

Eletrolisadores

Máquinas utilizadas para quebrar a molécula de água e produzir hidrogênio. A oferta limitada e o alto custo desses equipamentos são desafios para a produção de hidrogênio verde.

Emissões de CO2

Quantidade de dióxido de carbono liberada na atmosfera durante a geração de energia, medida em gramas por quilowatt-hora (gCO2/kWh).

Emissões de escopo 1

Emissões diretas de uma empresa. Por exemplo, numa fábrica de cimento, são emissões de escopo 1 as da queima de combustíveis fósseis, como carvão e gás natural, para aquecer os fornos utilizados na produção de cimento, as dos veículos da frota própria da empresa, como caminhões de transporte de matéria-prima e produtos finais e as emissões resultantes das reações químicas no processo de produção de cimento, como a calcinação do calcário

Emissões de escopo 2

Emissões indiretas, provenientes da energia elétrica adquirida para uso da própria companhia. Por exemplo, numa fábrica de automóveis, são as provenientes da eletricidade comprada para mover as linhas de montagem ou iluminar os edifícios

Emissões de escopo 3

Emissões indiretas de gases de efeito estufa associadas às atividades de uma organização, como as emissões de sua cadeia de suprimentos. Por exemplo, as emissões geradas pela extração e processamento das matérias-primas, como metais e plásticos, utilizados na fabricação de eletrônicos.

Emissões de GEE

Emissões de Gases de Efeito Estufa, que contribuem para o aquecimento global.

Energia eólica

Energia gerada a partir do vento, captada por turbinas eólicas para produção de eletricidade.

Energia nuclear de fusão

Tipo de energia produzida a partir da fusão de átomos leves, como deutério e trítio, que gera energia ao juntar os átomos. Promete ser uma fonte de energia limpa, segura e renovável, com potencial para revolucionar a transição energética.

Energia limpa

São fontes de energia com baixa emissão de gases de efeito estufa. Englobam as fontes renováveis (ver abaixo) e a energia nuclear, que não é renovável

Energias renováveis

Fontes de energia que são naturalmente reabastecidas, como a solar, eólica e hidrelétrica, e têm baixa emissão de gases de efeito estufa durante a geração de eletricidade.

Energia solar

Energia proveniente da luz do sol, captada por painéis solares para conversão em eletricidade.

E2G

E2G é a sigla para Etanol de Segunda Geração, um biocombustível mais eficiente e sustentável que o etanol de primeira geração. O E2G é produzido a partir do reaproveitamento de resíduos gerados na produção do etanol comum e do açúcar, resultando em 80% menos emissões de gases do efeito estufa.

F

Fissão nuclear

Processo de geração de energia que aproveita a energia liberada pela quebra de átomos pesados, como urânio. Produz resíduos radioativos e apresenta desafios de segurança e descarte de combustível.

Fusão nuclear

Processo que gera energia ao unir átomos leves, como deutério e trítio, em altas temperaturas para formar um átomo mais pesado. Diferencia-se da fissão nuclear, que quebra átomos pesados para liberar energia.

G

Gases de Efeito Estufa

São gases presentes na atmosfera que atuam retendo a energia solar e o calor emitido pela superfície da Terra, causando o aquecimento global e desequilibrando processos naturais e ecossistêmicos.

Gasolina sintética

Combustível desenvolvido pela Porsche, feito a partir da combinação de CO2 e hidrogênio, resultando em metanol, que é transformado em uma gasolina sintética similar à disponível nos postos europeus.

GEE

Gases de Efeito Estufa, como o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4), que contribuem para o aquecimento global.

Gases Fluorados

Gases utilizados em refrigeradores e ar-condicionados, contribuindo para o efeito estufa.

H

HFCs

Hidrofluorocarbonetos, gases de efeito estufa presentes na lista de gases que contribuem para o aquecimento global.

Hidrelétricas reversíveis

Tipo de usina hidrelétrica que permite armazenar energia ao bombear água de um reservatório inferior para um superior em momentos de baixa demanda.

Hidrogênio

Elemento químico presente na tabela periódica, encontrado em moléculas de água e no ar atmosférico. Considerado o combustível do futuro devido ao seu potencial de geração de energia e sustentabilidade.

Hidrogênio Branco

Forma natural de hidrogênio encontrado na crosta terrestre, não necessitando de eletrólise. Considerado mais barato, porém mais difícil de encontrar.

Hidrogênio Cinza

Hidrogênio obtido da queima de combustíveis fósseis, liberando CO2 na atmosfera. Pode ser transformado em Hidrogênio Azul se o CO2 for capturado e armazenado.

Hidrogênio Preto e Marrom

Hidrogênio obtido da gaseificação do carvão, considerado altamente poluente devido à liberação de CO2 e CO na atmosfera.

Hidrogênio Rosa e Roxo

Hidrogênio produzido a partir da quebra da molécula de água com energia nuclear. O hidrogênio rosa é gerado por usinas nucleares, enquanto o roxo também utiliza calor no processo.

Hidrogênio Verde

Versão sustentável do gás hidrogênio, produzido a partir de fontes renováveis como energia solar e eólica. Utilizado para abastecer veículos, armazenar energia e como matéria-prima em diversas indústrias.

HVO

HVO é a sigla em inglês para Óleo Vegetal Hidrotratado, um biocombustível semelhante ao biodiesel em termos de intensidade de carbono. É produzido a partir do tratamento de óleos vegetais, sendo uma alternativa mais sustentável ao diesel de origem fóssil.

H2V

Abreviação para Hidrogênio Verde, utilizado como combustível sustentável em células de combustível e na indústria

I

IPCC

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, órgão da ONU responsável por avaliar o conhecimento científico sobre mudanças climáticas.

IPI Verde

Programa do governo brasileiro que visa incentivar a produção e aquisição de veículos mais sustentáveis, oferecendo benefícios fiscais de acordo com o nível de sustentabilidade do veículo.

M

Matriz elétrica

Composição das fontes de energia utilizadas para a geração de eletricidade em um determinado país ou região.



Matriz Energética

Composição das fontes de energia, como eletricidade e combustíveis, utilizadas em um determinado local. A transição para fontes renováveis na matriz energética é essencial para a produção sustentável de hidrogênio verde.

Mercado de Carbono

Instrumento que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa, permitindo a compra e venda de créditos de carbono para compensar emissões.

Metano (CH4)

Gás de efeito estufa com potencial de aquecimento global 27 vezes maior que o CO2 em um horizonte de cem anos, proveniente principalmente da agricultura e pecuária.

N

Net zero

Objetivo de alcançar um equilíbrio entre as emissões de gases de efeito estufa produzidas e as removidas da atmosfera, resultando em zero emissões líquidas.

O

Óxido Nitroso (N2O)

Outro gás de efeito estufa com presença significativa nas emissões, com vida útil e potencial de aquecimento global.

P

Plano Decenal de Expansão de Energia

Documento que estabelece as diretrizes e metas para o desenvolvimento do setor energético em um período de dez anos.

Plasma

Estado da matéria formado por íons e elétrons livres, onde ocorrem as reações de fusão nuclear. Requer temperaturas extremamente altas para superar a repulsão elétrica e gerar energia.

R

Renovabio

Renovabio é um programa federal brasileiro de estímulo aos biocombustíveis, que certifica biocombustíveis com base em critérios de sustentabilidade e intensidade de carbono. O programa visa incentivar a produção e o uso de biocombustíveis no país, contribuindo para a redução das emissões de gases do efeito estufa.

S

SAF

SAF é a sigla em inglês para Combustível Sustentável de Aviação, um biocombustível utilizado na aviação como alternativa mais sustentável e com menor impacto ambiental. É produzido a partir de fontes renováveis, contribuindo para a redução das emissões de carbono na aviação.

SBTi

Science Based Targets - Iniciativa que verifica metas climáticas corporativas e estabelece critérios rigorosos para planos de emissões líquidas zero.

Sequestro de carbono

Processo de captura e armazenamento de dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera, com o objetivo de reduzir a quantidade de gases de efeito estufa e mitigar as mudanças climáticas. Existem várias maneiras de sequestro de carbono, que podem ser classificadas em métodos naturais, como o reflorestamento, e artificiais, como a captura do gás gerado num processo industrial e a injeção do mesmo em um poço subterrâneo.

Sirene

Sistema de Registro Nacional de Emissões, utilizado no Brasil para reportar oficialmente as emissões do país, considerando diferentes setores como combustíveis fósseis e pecuária.

SF6

Hexafluoreto de enxofre, um dos gases de efeito estufa listados, juntamente com os HFCs e CFCs.

V

Vertimento

Processo em que as hidrelétricas liberam água sem gerar energia, devido ao excesso de produção ou falta de demanda.