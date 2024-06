Saiba como conseguir visto e morar nos melhores países para aposentados

São Paulo

Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, sair do país pode se tornar uma alternativa. O Brasil está de fora da lista dos melhores lugares para se aposentar em 2024, feita pela revista International Living. O levantamento indica como conseguir vistos e documentações necessárias para morar nos melhores países para aposentados.

O índice leva em consideração a facilidade de pessoas estrangeiras comprarem ou alugarem um imóvel, o custo de vida, a hospitalidade dos moradores locais, assistência médica pública e privada disponível, a governança do país, o clima e a facilidade para a concessão de vistos.

Praia em Veracruz, no México - Yahir Ceballos - 22.mai.24/Reuters

O Brasil tem cerca de 23 milhões de aposentados pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), apontam os dados do Suibe (Sistema Único de Informações de Benefício). O número de beneficiários da Previdência Social é maior, cerca de 39 milhões, mas abrange outros A esperança de vida aos 60 anos era de 21,9 anos para o total da população em 2022, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em paralelo, o sistema previdenciário brasileiro é o 65º pior em levantamento com 75 países em ranking global realizado pelo Grupo Allianz.

O conjunto de saúde, finanças, qualidade de vida e bem-estar de aposentados levam o país a ocupar a penúltima posição no levantamento com 44 países preparado pela Natixis Investment Managers.

Como alternativa, os interessados podem procurar os 17 países listados como os melhores lugares para aposentados. A seguir estão os cinco principais.

O país caribenho dispõe do programa de Residência Temporária para Aposentados, a categoria é uma forma de estimular a residência de estrangeiros aposentados por até dois anos, com renovação válida a cada dois anos, desde que a pessoa continue a atender os requisitos.

É necessário que o aposentado tenha uma renda mensal mínima de US$ 1 mil (R$ 5 mil), seguro de vida válido no país, passaporte válido, pagamento da taxa de visto de US$ 50 (R$ 250), emissão do cartão de residência ao custo de US$ 1,25 (R$ 6,25) por página e comprovação negativa de antecedentes criminais.

Para estimular a chegada de aposentados, a Costa Rica permite a inclusão de dependentes na solicitação do visto, como cônjuges e filhos menores de 25 anos ou mais com deficiência. O governo costa-riquenho também inclui a isenção de impostos sobre rendimentos vindos do exterior e a redução de taxas de importação de itens pessoais.

Para usar o sistema de saúde local, é necessário o pagamento mensal de um imposto de 7% a 11% sobre a renda. A solicitação de visto pode ser feita de forma presencial, no escritório de Imigração da Costa Rica, ou online.

Para a solicitação do visto temporário para aposentados a Costa Rica exige:

Carta com justificativa da solicitação de pedido de visto

Duas fotografias atuais no tamanho equivalente ao solicitado no passaporte

Formulário de requerimento do visto preenchido

Certificado de registro de impressão digital

Certificado de registro consular emitido pelo consulado da Costa Rica

Certidão de nascimento emitida no Brasil

Certidão de antecedentes criminais

Cópia do passaporte com todas as páginas autenticadas

Documento que comprove a pensão vitalícia superior a US$ 1.000 mensais

O país lusitano oferece o programa de visto D7, para pessoas que tenham rendimentos assegurados, como a aposentadoria. O visto é válido por dois anos e pode ser renovado por mais três. Após cinco anos é possível solicitar a cidadania permanente.

Para entrar com o pedido de visto, é necessária uma renda mínima igual ou superior a um salário mínimo português, de 820 euros, em 2024 (cerca de R$ 4.500). A validação pode ser feita por meio do comprovantes da aposentadoria e do Imposto de Renda.

Também é necessária a comprovação da posse de um valor de um ano de residência no país, aproximadamente R$ 54 mil em conta bancária em Portugal, seguro-saúde válido em território português e comprovação de local para ficar no país.

O visto D7 concede o uso do sistema de saúde de Portugal e isenção de impostos sobre pensões pagas em outros países. A solicitação deve ser feita por meio da VFS Global, empresa associada ao Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal. O formulário está disponível na internet e lista os documentos necessários.

Formulário de requerimento de visto preenchido

Duas fotografias atuais, coloridas em fundo claro e neutro

Passaporte com validade mínima de três meses à duração da viagem prevista

Certificado de situação regular com com validade superior à data do término do visto

Certidão de antecedentes criminais

Documento que comprove a aposentadoria

Comprovante de meios de subsistência para um período de, pelo menos, 12 meses

Aposentados interessados em viver no México devem comprovar renda mensal de R$ 7.700 —perto do valor do teto da Previdência, de R$ 7.786,02 neste ano—, passaporte válido, pagar a taxa de visto de US$ 51 (R$ 255) e agendar uma entrevista na embaixada ou consulado mexicano no Brasil. Há chances de emissão de visto de longa duração com validade de dez anos.

Formulário de requerimento do visto preenchido a mão

Uma fotografia atual colada no formulário

Cópia do passaporte

Recibo do pagamento da taxa de visto

Comprovante do agendamento da entrevista

Documento que comprove a aposentadoria

Outro país caribenho que integra a lista dos melhores lugares para aposentados é o Panamá. O governo panamenho oferta um programa de benefícios para aposentados como isenção de cobranças sobre itens domésticos de até US$ 10 mil (R$ 50 mil) e dedução entre 20% e 50% sobre serviços de hotelaria, alimentação, mobilidade e saúde.

O projeto possibilita o enquadramento de cônjuges e filhos menores de 18 anos.

Para participar do programa, são necessários renda mínima mensal de US$ 1.000 (R$ 5.000), acréscimo de US$ 250 (R$ 1.250) por familiar adicional e atestado médico que assegura o bom estado de saúde do requerente. Os documentos exigidos são:

Formulário de requerimento de visto preenchido

Cópia do passaporte feitas pelo consulado do Panamá

Documento que comprove a aposentadoria

Certidão de antecedentes criminais

Duas fotografias atuais, coloridas em fundo claro e neutro

Atestado médico emitido por médico panamenho

O país oferta o visto de residência sem fins lucrativos para pessoas com renda já garantida, que é o caso da aposentadoria. A permissão é válida por um ano e, posteriormente, o visto pode ser renovado a cada dois anos. Após cinco anos, a residência permanente ou de longa duração pode ser conquistada.

Para pedir o visto, são necessários renda mínima mensal de 2.400 euros (R$ 13,2 mil), adicional de 600 euros (R$ 3.400) por cônjuge ou filho e atestado médico que assegura o bom estado de saúde de quem faz a solicitação.

O trâmite é feito de forma presencial e online. O aposentado interessado deve gerar uma conta no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Espanha e preencher o formulário de interesse e agendar uma entrevista no consulado da Espanha no Brasil.

Formulário de requerimento de visto preenchido

Pedido de residência sem fins lucrativos preenchido e assinado

Passaporte válido por, no mínimo, um ano

Cópia do passaporte com todas as páginas autenticadas

Uma fotografia atual, colorida em fundo claro e neutro

Documento que comprove a aposentadoria

Atestado médico

Seguro-saúde público ou privado por agência liberada a atuar na Espanha

Certidão de antecedentes criminais

Atestado de residência no território consular

Recibo do pagamento da taxa de autorização de residência do Serviço Consular – 80 euros (R$ 450)

Como é paga a aposentadoria de quem vai morar fora?

Para agilizar o pagamento da aposentadoria aos beneficiários que vivem fora do Brasil, o INSS realiza a transferência do dinheiro para um banco determinado pelo órgão no país destinatário.

A transação faz parte de um acordo firmado entre o governo brasileiro e mais de 20 países. São eles: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Itália, Luxemburgo, Portugal, Suíça, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, Índia, Japão e Cabo Verde.

A solicitação é feita no aplicativo ou site Meu INSS. É possível fazer o pedido sem ter senha do Portal Gov.br.

Vá em "Serviços sem senha"

Selecione "Novo pedido"

Preencha os dados solicitados e clique na opção "Benefícios e serviços de acordos internacionais"

Na página seguinte, vá em "Transferência de benefícios para recebimento em banco no exterior"

Se o país não tiver nesse acordo, o aposentado terá de deixar um procurador no Brasil para que possa acessar o pagamento da aposentadoria em seu lugar e transferir o valor para a pessoa no exterior, em conta no país onde estará morando.