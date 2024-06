Setor de serviços ganha popularidade entre jovens em busca de emprego na China

Caixin

A popularidade do setor de serviços aumentou entre os jovens adultos da China, com crescimento na demanda e salários comparáveis aos níveis pré-pandemia de coronavírus, mostrou um relatório da Zhaopin, uma das plataformas líder de contratação online.

No primeiro trimestre deste ano, o número de pessoas com menos de 25 anos que se candidataram a empregos no setor de serviços aumentou 165% em comparação com o mesmo período em 2019, superando em muito o crescimento de 62,4% no número de candidatos a empregos do mesmo grupo etário, de acordo com um relatório publicado nesta quinta-feira (6).

Os jovens foram atraídos pela variedade de trabalhos oferecidos no setor de serviços, bem como pelo ambiente de trabalho, salário e compensações melhoradas, disse a Zhaopin no relatório.

Popularidade do setor de serviços aumentou entre os jovens adultos da China, com crescimento da demanda salários comparáveis aos níveis pré-pandemia de coronavírus. - Tingshu Wang/Reuters

O aumento da popularidade ocorre à medida que o mercado de trabalho da China tem enfrentado pressão em meio a uma recuperação econômica irregular após três anos da pandemia de Covid-19 e uma prolongada queda no mercado imobiliário.

A pesquisa mostra que a taxa de desemprego entre pessoas com idades entre 16 e 24 anos atingiu um recorde de 21,3% em junho do ano passado, antes da suspensão da divulgação dos dados. Uma versão reformulada da taxa de desemprego juvenil, que também inclui pessoas com idades entre 16 e 24 anos, mas exclui estudantes, ficou em 14,7% em abril deste ano, ligeiramente abaixo de março, mostraram os dados oficiais mais recentes.

Os empregos em restaurantes são especialmente populares entre os jovens em busca de emprego, já que 44,1% dos trabalhadores de restaurantes nos primeiros três meses de 2024 tinham menos de 25 anos, disse o relatório. Outros setores populares incluem varejo, bem-estar e beleza, em parte devido ao ambiente de trabalho amigável, de acordo com o relatório.

Tanto a demanda quanto os salários para trabalhadores braçais aumentaram significativamente, mostrou o relatório da Zhaopin.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

No primeiro trimestre deste ano, o número de vagas no setor de serviços quase quadruplicou em comparação com o mesmo período em 2019, com demanda por trabalhadores de triagem e entrega crescendo oito vezes, de acordo com a Zhaopin. Outras posições com alta demanda incluem técnicos, faxineiros, motoristas e seguranças.

Enquanto isso, o crescimento nos salários do setor de serviços superou o crescimento geral, de acordo com o relatório da Zhaopin.

No primeiro trimestre, o salário mensal oferecido pelos recrutadores de empregos braçais em 38 grandes cidades monitoradas pela Zhaopin teve uma média de 7.215 yuan (R$ 5.432,62), um aumento de 35,8% em relação ao mesmo período em 2019 —superando o crescimento salarial geral no mesmo período em 7,6 pontos percentuais, mostrou o relatório. No mesmo período, o crescimento na média salarial mensal oferecida pelos empregadores no setor de bem-estar e beleza atingiu 53,8%.